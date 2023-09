Dhule News : कामे करा... नाही तर घरी जा...! अमरिशभाईंकडून तासभर अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

By

Dhule News : सातवा वेतन आयोग लागू झाला ना... चांगला पगार घेता ना... तो कशाबद्दल मिळतो... लोकांची कामे करा नाही तर घरी जा... असे खडे बोल माजी मंत्री तथा आमदार अमरिशभाई पटेल यांनी मंगळवारी (ता. ५) येथील भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुनावले. संतप्त आमदार पटेल यांनी तासभर या विभागाची झाडाझडती घेतली.

भूमिअभिलेख विभागाच्या कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी हजर नसतात. नागरिकांची अनेक महिने कामे प्रलंबित ठेवली जातात. कर्मचाऱ्यांकडून दुरुत्तरे मिळतात, अशा तक्रारी काही पदाधिकाऱ्यांनी आमदार पटेल यांच्याकडे केल्या होत्या. (Amrishbhai patel ask question to officer in Land Records Office dhule news)

या पार्श्वभूमीवर आमदार पटेल सकाळी अकराला पोलिस ठाण्याशेजारील भूमिअभिलेख कार्यालयात पोचले. त्यांनी प्रांताधिकारी प्रमोद भामरे यांनाही बोलावून घेतले. शिरपूर एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष राजगोपाल भंडारी, बाजार समितीचे सभापती के. डी. पाटील उपस्थित होते.

कार्यालय बंद करायचे का?

भूमिअभिलेखचे उपअधीक्षक गोविंद भाबड यांना गैरहजेरीबाबत विचारणा केली. त्यांनी आपल्याकडे अतिरिक्त प्रभार असल्यामुळे आठवड्यातून दोनच दिवस शिरपूरला येत असल्याचे सांगितले. त्यावर तुमच्या कार्यालयाबाहेर हजर असलेले वार नमूद करून फलक लावावा, अशी सूचना आमदार पटेल यांनी केली.

तुम्ही नसाल तर मग कार्यालय बंद करायचे का, हाताखालचे कर्मचारी नेमून दिलेली कामे का पार पाडत नाहीत, नागरिकांना अनेकदा हेलपाटे कशासाठी मारावे लागतात, अशा प्रश्नांची सरबत्ती आमदार पटेल यांनी केली. त्यांना उत्तरे देताना श्री. भाबड यांची त्रेधा उडाली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रात्रीस खेळ चाले

भूमिअभिलेख कार्यालयात दिवसा कोणी नसते; परंतु रात्री उशिरापर्यंत दिवे सुरू असतात. हा कोणता खेळ चालतो, अशी थेट विचारणा आमदार पटेल यांनी केली. प्लॉट, शेतजमिनी हडपण्याबाबत कुख्यात असलेले भूमाफिया या कार्यालयात ठिय्या देऊन का असतात, असा सडेतोड प्रश्नही त्यांनी विचारला.

दिवसभर जमीन मोजणीचे काम करून रात्री नकाशांच्या प्रिंट काढण्याचे काम सुरू असल्याचे उत्तर श्री. भाबड यांनी दिले. तुम्ही दिवसाच कामे करा, रात्रीची जागरणे करू नका, त्यामुळे अपचन होते, अशा शब्दांत त्यांना आमदार पटेल यांनी समज दिली.

मी सासऱ्यांकडे राहतो...

कर्मचाऱ्यांना बोलावून घेतल्यानंतर मुख्यालयी कोण-कोण राहतो, अशी विचारणा आमदार पटेल यांनी केली. त्यावर बहुतांश कर्मचारी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून ये- जा करीत असल्याचे समोर आले. एकाने मी काही दिवस अपडाउन करतो, तर काही दिवस सासऱ्यांकडे राहतो, अशी माहिती दिली. त्या वेळी उपस्थितांमध्ये हास्याची लकेर उमटली.

शिरपूरमध्ये स्थायिक होण्यासाठी लोक धडपडतात आणि तुम्ही अद्याप अपडाउनच करता, असे सांगून मुख्यालयी राहण्याचे निर्देश आमदार पटेल यांनी दिले. यापुढे लोकांनी तक्रारी केल्यास तुमच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी मी पुढाकार घेईन, असा निर्वाणीचा इशारा आमदार पटेल यांनी दिला.