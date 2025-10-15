उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : अमळनेरमध्ये एटीएम कार्ड अदलाबदल करून फसवणूक! चोरट्यांनी काढले लाखो रुपये; पोलीस फुटेजच्या प्रतीक्षेत

ATM Card Swap Fraud Hits Amalner Residents : अमळनेर येथील स्टेट बँकेच्या एटीएममध्ये कार्ड अदलाबदल करून फसवणूक करण्याच्या तीन घटना घडल्या असून, बँकेकडून सीसीटीव्ही फुटेज वेळेवर न मिळाल्याने चोरट्यांचा शोध घेणे पोलिसांना अवघड झाले आहे.
अमळनेर: सेंट्रल बँकेच्या ‘एटीएम’मधून माधवराव चौधरी पैसे काढताना कोणीतरी ‘एटीएम’ कार्ड बदली करून घेतले. नंतर चोरट्याने वेगवेगळ्या ‘एटीएम’मधून ५३ हजार ७०० रुपये काढून घेतले. पारोळा नाक्यावरील स्टेट बँकेच्या ‘एटीएम’मधून पैसे काढल्याचे समजल्याने पोलिसांनी तेथील फुटेज मागविले आहेत.

