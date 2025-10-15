Crime News : अमळनेरमध्ये एटीएम कार्ड अदलाबदल करून फसवणूक! चोरट्यांनी काढले लाखो रुपये; पोलीस फुटेजच्या प्रतीक्षेत

अमळनेर: सेंट्रल बँकेच्या ‘एटीएम’मधून माधवराव चौधरी पैसे काढताना कोणीतरी ‘एटीएम’ कार्ड बदली करून घेतले. नंतर चोरट्याने वेगवेगळ्या ‘एटीएम’मधून ५३ हजार ७०० रुपये काढून घेतले. पारोळा नाक्यावरील स्टेट बँकेच्या ‘एटीएम’मधून पैसे काढल्याचे समजल्याने पोलिसांनी तेथील फुटेज मागविले आहेत. .मनोहर रामकृष्ण पाटील (रा. शनिपेठ, पैलाड) १२ सप्टेंबरला स्टेट बँकेजवळील ‘एटीएम’मधून पैसे काढत असताना, एकाने कार्डची अदलाबदली करून ४० हजार रुपये काढून घेतले. चोरट्याने संदीप प्रकाश जगताप याचे कार्ड मनोहर पाटलांना देऊन गेला. .पोलिसांनी ‘एटीएम’चे सीसीटीव्ही फुटेज आणि संदीप जगताप याचा मोबाईल क्रमांक व पत्ता याचीही मागणी केली आहे. तिसऱ्या घटनेत गोकुळ पाटील (रा. महावीरनगर) १ ऑक्टोबरला सायंकाळी सहाच्या सुमारास स्टेट बँकेजवळील ‘एटीएम’मधून पैसे काढायला गेले असता, चोरट्याने त्यांचेही कार्ड बदल करून सायंकाळी साडेसहाला त्यांच्या खात्यातून ४० हजार रुपये काढले. .याचेही फुटेज पोलिसांनी स्टेट बँकेकडून मागविले आहे. स्टेट बँक कर्मचारी ग्राहकांना यासंदर्भात सहकार्य करीत नाहीत. पोलिसांनी ३ ऑक्टोबरपासून पत्रव्यवहार करूनही पोलिसांना ‘एटीएम’चे फुटेज मिळालेले नाहीत. त्यामुळे चोरट्यांचा शोध घेणे पोलिसांना अवघड जात आहे..Indian Rivers Gold: भारतातल्या कोणकोणत्या नद्यांमध्ये सापडतं सोनं; इथून तुम्ही काढू शकाल प्युअर गोल्ड.स्टेट बँकेकडून लवकर माहिती मिळत नाही. वरिष्ठांशी संपर्क साधला असता, कॅमेऱ्यांचे खासगीकरण झाले आहे, असे सांगण्यात आले. ‘सीसीटीव्ही फुटेज’ची कालमर्यादा असते. त्यामुळे पोलिसांना तपास करता येत नाही.- दत्तात्रय निकम, पोलिस निरीक्षक, अमळनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.