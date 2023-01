Dhule News : City Survey उताऱ्यासाठी आत्मदहनाचा प्रयत्न

धुळे : सिटी सर्व्हे उतारे मिळावेत या मागणीसाठी धुळे शहरातील मिल परिसरातील तुळसाबाईचा मळा येथील रहिवाशांनी प्रजासत्ताकदिनी (ता. २६) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामुदायिक आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. घोषणाबाजी करत अंगावर ज्वलनशील द्रव्य ओतून घेताना पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

धुळे शहरातील मिल परिसर चितोड रोड भागातील तुळसाबाईचा मळा येथे ३५-४० वर्षांपासून रहिवास असलेल्या नागरिकांना घरांचा सातबारा मिळावा, अशी मागणी आहे. तेथील रहिवासी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त तसेच भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे सातत्याने मागणी करत आहेत. (Attempted self immolation for City Survey passage Protest by residents of Tulsi Mala on Republic Day Dhule News)

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

हेही वाचा: Solapur News: हाताने गुण देण्याची पद्धत आता कायमची बंद!विद्यापीठात उत्तरपत्रिका तपासणी संगणकावर ऑनस्क्रिन

मात्र, आमच्या या मागणीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत संतप्त रहिवाशांनी प्रजासत्ताकदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमानंतर रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी करत स्वतःच्या अंगावर डिझेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.

बंदोबस्तावरील पोलिसांनी आंदोलकांना अडविले व त्यांच्याकडील डिझेलच्या बाटल्या हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या वेळी यातील काही आंदोलकांनी स्वतःच्या अंगावर ज्वलनशील द्रव्य ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.

त्यांना पोलिसांनी तत्काळ ताब्यात घेतले. विनोद जगताप, सुनील ठाकूर, विशाल केदार, प्रवीण मराठे, योगेश चौधरी, अनिल मुसमुडे, मनोज मोरे, नीलेश पवार यांच्यासह सर्व आंदोलकांना शहर पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

हेही वाचा: Nashik News : त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये लॉजिंगची झाडाझडती; नियमित तपासणी असल्याचा पोलिसांचा दावा