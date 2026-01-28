Jalgaon News : जळगावात बँकांचे कामकाज ठप्प! ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचारी संपावर; ६० कोटींचे व्यवहार थांबले

जळगाव: पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची जुनी प्रलंबित मागणी मान्य व्हावी, यासाठी आज युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या वतीने संपाची हाक दिली होती. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील बँक कर्मचारी देशव्यापी संपात सहभागी झाले होते. यामुळे जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून दिवसभरातील सर्व व्यवहार थांबल्याने साधारण ६० कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले होते. .गेल्या वर्षी २४ आणि २५ मार्च २०२५ ला बँक कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा मुद्दा सरकारच्या सक्रिय विचाराधीन आहे; अशा आश्वासनानंतर त्यावेळी संप स्थगित करण्यात आला होता. मात्र, वर्ष उलटून देखील सरकारने कोणतीही हालचाल न केल्याने अखेर युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स''च्यावतीने आज (ता.२७) संपाची हाक दिली होती. त्यानुसार देशभरातील राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचाऱ्यांना संपावर गेले होते. यात जळगाव जिल्ह्यातील आठ बँक शाखातील कर्मचारी संपावर असल्याने त्यांचे व्यवहार बंद होते..दोन वर्षांपासून प्रतीक्षाबँक कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची मागणी प्रलंबित आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या १० व्या द्विपक्षीय सेटलमेंटमध्ये आयबीए आणि सरकारने दुसरा व चौथा शनिवार सुट्टी म्हणून मान्य केला होता. त्यावेळी उर्वरित शनिवारांच्या सुट्टीबाबत योग्य वेळी विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. २०२३ मध्ये झालेल्या चर्चेनंतर सोमवार ते शुक्रवार अशा रोजच्या कामकाजाचे तास ४० मिनिटांनी वाढवण्यास आणि सर्व शनिवार सुट्टी जाहीर करण्यास सहमती झाली होती. याची शिफारस सरकारकडे करण्यात आली आहे. मात्र दोन वर्षांपासून शिफारसीला मंजुरी मिळालेली नाही..घोषणाबाजीसह निदर्शनेआजच्या संपात जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे १,५४७ अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. तर सकाळी दहाला स्टेट बँकेच्या मुख्य शाखेसमोर जिल्ह्यातील विविध बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारविरुद्ध जोरदार निदर्शने करत घोषणाबाजी केली. सरकारने त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेकडून देण्यात आला. यात स्टेट बँकेचे प्रसाद पाटील, धीरज भगत, विजय सपकाळे, मिलिंद पाटील, विनया तायडे, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मोहन खेलवलकर, प्रतीक देव, सेंट्रल बँकचे भरत जाधव, दीपक राजपूत, कॅनरा बँकेचे प्रदीप भावसार, बँक ऑफ बडोदाचे तेजस तायडे, नीलेश शिपलकर, बँक ऑफ इंडियाचे किशोर इधाते, पंजाब नॅशनल बँकेचे श्याम चौधरी आदी उपस्थित होते..Ratnagiri Fort : मोबाईल सोडा, गड जपा! अस्मा कुरणेंची धावमोहीम युवकांसाठी नवा संदेश, ३४७० किलोमीटरची प्रेरणादायी झेप.आॅनलाइन व्यवहारावर भरराष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्मचारी संपावर असल्याने बँकिंग कामकाजावर मोठा परिणाम दिसून आला. जिल्ह्यात या बँकांमधून दिवसभरात होणारे ६० कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आज ऑनलाइन व्यवहार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कॅश स्वरूपात व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या फार कमी आहे. अर्थात आता बँकांद्वारे थेट व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या ही १० टक्क्यांवर आली असल्याने बँकांद्वारे होणारे ६० कोटीचे व्यवहार कर्मचारी संपामुळे थांबले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.