Bhusawal Politics : "मुस्कटदाबी कराल तर थेट गुन्हा दाखल करू!" : भुसावळ नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळेंचा विरोधकांना कडक इशारा

भुसावळ: भुसावळकरांनी विकासाला कौल दिल्यानेच माझ्यासारख्या गरीब कुटुंबातील मुलीला नगराध्यक्षपदाची संधी मिळाली. मात्र, काहींना पराभव सहन होत नसल्याने पालिकेच्या विकासकामांत अडथळे आणले जात आहेत. मात्र, मी जनतेला दिलेले विकासकामांचे वचन पूर्ण करणार आहे. .कुणीही दबाव आणण्याचा अथवा मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांविरोधात थेट गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा शहराच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री गौर-भंगाळे यांनी विरोधकांना दिला..येथील माजी आमदार संतोष चौधरी यांच्या निवासस्थानी बुधवारी (ता. ७) झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. माजी आमदार संतोष चौधरी, पालिकेतील गटनेते नगरसेवक सचिन चौधरी, प्रतोद उल्हास पगारे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..दरम्यान, भुसावळ शहरातील अमृत योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या जलकुंभाचे काम बंद पाडल्यावरून सत्ताधारी व भाजपमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. या वादात बुधवारी माजी आमदार संतोष चौधरी यांनी उडी घेतली. भाजपच्या काही नगरसेवकांना त्यांनी 'स्टंटबाज', असे म्हणत जलकुंभासाठी प्रस्तावित जागेवर प्रत्यक्षात व्यापारी संकुलास मंजुरी असल्याची माहिती दिली. .पुण्यात तडीपार माजी आमदार भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात; काँग्रेस नेत्यानं CCTV फूटेज दाखवत केले आरोप.संतोषी माता सभागृहाजवळील जागा काहींना पचवायची असल्यानेच हा सारा प्रकार घडत आहे. पालिकेत बोगस बिले काढण्याच्या प्रकाराला आता चाप बसणार आहे. अमृत योजनेंतर्गत उभारलेल्या सर्व जलकुंभांची तपासणी केली जाईल. वापरलेल्या पाइपांचा दर्जाही तपासला जाणार असल्याचेही संतोष चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.