Bhusawal Politics : "मुस्कटदाबी कराल तर थेट गुन्हा दाखल करू!" : भुसावळ नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळेंचा विरोधकांना कडक इशारा

Bhusawal Mayor Warns Against Obstruction to Development Works : कुणीही दबाव आणण्याचा अथवा मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांविरोधात थेट गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा शहराच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री गौर-भंगाळे यांनी विरोधकांना दिला.
भुसावळ: भुसावळकरांनी विकासाला कौल दिल्यानेच माझ्यासारख्या गरीब कुटुंबातील मुलीला नगराध्यक्षपदाची संधी मिळाली. मात्र, काहींना पराभव सहन होत नसल्याने पालिकेच्या विकासकामांत अडथळे आणले जात आहेत. मात्र, मी जनतेला दिलेले विकासकामांचे वचन पूर्ण करणार आहे.

