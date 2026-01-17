उत्तर महाराष्ट्र

Bhusawal Police : सावधान! आरोपीला पकडण्यासाठी गेलेल्या खाकीवरच हल्ला; भुसावळच्या मुस्लिम कॉलनीतील घटना

Deadly Attack on MP Police in Bhusawal During Suspect Arrest : तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयित आरोपीच्या शोधार्थ भुसावळात आलेल्या मध्य प्रदेशातील पोलिसांवर संशयित आरोपीसह नातेवाईकांनी प्राणघातक हल्ला केला.
सकाळ वृत्तसेवा
भुसावळ: शहरातील बडी खानका, मुस्लिम कॉलनी परिसरात तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयित आरोपीच्या शोधार्थ भुसावळात आलेल्या मध्य प्रदेशातील पोलिसांवर संशयित आरोपीसह नातेवाईकांनी प्राणघातक हल्ला केला. ही घटना गुरुवारी (ता.१५) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात १२ संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

