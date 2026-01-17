Bhusawal Police : सावधान! आरोपीला पकडण्यासाठी गेलेल्या खाकीवरच हल्ला; भुसावळच्या मुस्लिम कॉलनीतील घटना

भुसावळ: शहरातील बडी खानका, मुस्लिम कॉलनी परिसरात तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयित आरोपीच्या शोधार्थ भुसावळात आलेल्या मध्य प्रदेशातील पोलिसांवर संशयित आरोपीसह नातेवाईकांनी प्राणघातक हल्ला केला. ही घटना गुरुवारी (ता.१५) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात १२ संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .शहरातील खडका चौफुली येथे पोलिस उपनिरीक्षक जोरावर सिंह बन्सीलाल सिसोदिया, राहुल मोहनलाल विश्वकर्मा, आकाश सुरेश टेकाम, शुभम जोशी व बाजारपेठ पोेलिस ठाण्याचे प्रशांत सोनार व हर्षल महाजन असे गेले. संशयित हा मुस्लीम कॉलनीतील पाण्याच्या टाकीजवळ जुलफोकार अली बाबर उर्फ श्री इराणी याने घेतलेल्या भाड्याच्या घरात असल्याची माहिती मिळाली. .Satara Krishna Canal : कराडजवळ गोवारे गावाजवळ कृष्णा कालवा फुटला; लाखो लिटर पाणी वाया, वाहतूक ठप्प .म्हणून त्या ठिकाणी जाण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस पथकाची गरज होती. म्हणून पोलिस कॉन्स्टेबल हर्षल महाजन यांनी फोनद्वारे पोलिस ठाण्याला कळवून अतिरिक्त पोलिस पथकातील निरीक्षक राहुल वाघ, विजय नेरकर, रमण सुरळकर, रवींद्र भावसार, पोलिस कर्मचारी सीमा चौधरी, मिनाक्षी घेटे, सोपान पाटील, अमर अढाळे, भूषण चौधरी, योगेश माळी, महेंद्र पाटील यांचे पथक संज्ञशयित आरोपीस ताब्यात घेण्यासाठी गेले. मात्र, पोलिसांना विरोध करणाऱ्या जमावाला पांगवून करार अली हुजुर अली यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.