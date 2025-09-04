Bhusawal News : भुसावळ मनपाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; प्रभाग ३ मधील समस्यांकडे दुर्लक्ष का?

भुसावळ: शहरातील विकासकामांबाबत प्रभाग क्रमांक तीन हा पूर्णपणे मागे पडलेला भाग आहे. इतर प्रभागांच्या तुलनेत येथे मूलभूत नागरी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. वीज, रस्ते, गटारी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह यांसारख्या प्राथमिक गरजा पूर्ण न झाल्याने येथील नागरिक हैराण झालेले आहेत. याशिवाय ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गवत वाढल्याने स्थानिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे नगरपालिकेच्या उदासीन कारभाराबाबत येथील नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..भुसावळ पालिकेत प्रशासकीय राज सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविणे पालिका प्रशासनाच्या हाती आहे. मात्र, शहरातील प्रत्येक प्रभागांत लक्ष देणे पालिकेच्या अवाक्याबाहेर आहे. त्यादृष्टीने माजी नगरसेवक प्रभागातील कामांच्या सुचना वारंवार करीत आहेत. मात्र, पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने विविध प्रभागांमध्ये नागरी समस्या निर्माण झाल्याचे वास्तव चित्र दिसून येत आहे..खुल्या भूखंडांतील कचऱ्यामुळे दुर्गंधीकंडारी आरपीडी रोडला लागूनच प्रभाग क्रमांक तीन आहे. या प्रभागाचा विस्तार हा द्वारकानगर, नॉर्थ कॉलनी, नालंदानगर, लक्ष्मी माता मंदिर परिसर, चाळीस बंगला, लिम्पस क्लब, आरपीएफ बॅरेकपर्यंत आहे. या प्रभागात मोठ्या प्रमाणात सेवानिवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा रहिवास होता. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने अतिक्रमणाच्या नावाखाली येथील जागा खाली करून घेतली आहे. याच भागात रेल्वेची स्वतंत्र वसाहत देखील आहे. .त्यातील काही कालबाह्य झालेल्या खोल्यांचे रेल्वे प्रशासनाने पाडकाम करून येथील भाग मोकळा केला आहे. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात गवत व काटेरी झुडपांमुळे जंगलसदृष्यस्थिती निर्माण झाली आहे. याच प्रभागातील खासगी वसाहती समोरील भागात सैन्य दलासाठी शासनाकडून काही भूखंड देण्यात आलेले आहेत. मात्र, या भूखंडांची सैन्यकी विभागाने देखभाल व स्वच्छता करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या भूखंडांत गवत व झुडपे वाढली असून, चिखलासह मोकाट जनावरांचा वावर असतो. परिसरातील रहिवासी कचऱ्याच्या विल्हेवाटसाठी या खुल्या भूखंडाचा वापर करीत असल्याने या परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे..गटारींअभावी सांडपाणी रस्त्यावरप्रभाग क्रमांक तीनमधील सर्वच भागांत अनेक सुविधांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत आहे. वाढलेले गवत, नालेसफाई, नादुरुस्त रस्ते, बंद पडलेले पथदिवे, सांडपाण्याच्या तुंबलेल्या गटारी या समस्यांनी नागरिक त्रस्त झालेले आहेत. बहुतांश ठिकाणी नाल्यांचे बांधकाम करण्यात आलेले नाही. ज्या ठिकाणी आहेत, त्यांची नियमित सफाई होत नसल्यानेसुद्धा परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. सांडपाणी थेट रस्त्यावरून वाहत असल्याने रस्ते चिखलमय बनले आहेत. विशेषतः या प्रभागातील वस्तीत अनेक वर्षांपासून कोणतीही विकासकामे झालेली नाहीत. पालिकेने इतर भागांत काही प्रमाणात सुविधा पुरविल्या आहेत. मात्र, हा प्रभाग आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचितच राहिला आहे..वीजअभावी नागरिकांची गैरसोयप्रभागातील सर्वच रस्ते दुरुस्तीअभावी खड्डेमय झालेले आहेत. शिवाय या भागात सुमारे पाचशे मीटर अंतरावर एकही वीजखांब नाहीत. त्यामुळे या भागात रात्री पूर्णपणे अंधार पसरलेला असतो. म्हणून या भागातील नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून अंधारातच या कच्च्या रस्त्यावरून ये-जा करावी लागत आहे. त्यासाठी या भागात तातडीने वीज खांब उभारून वीजपुरवठा सुरू करण्याची मागणी अनेकवेळा नगरपालिका प्रशासनाकडे करण्यात आलेली आहे. मात्र, आतापर्यंत त्याकडे कोणीही लक्ष दिलेले दिसत नसल्याने नगरपालिकेच्या कारभाराबाबत स्थानिक नागरिकांत प्रचंड नाराजी दिसून येत आहे..अनेक वर्षांपासून आमच्या भागात काहीच विकासकामे झालेली नाहीत. रस्ते, गटारी, स्वच्छता होत नसून कचऱ्यासह विजेचा प्रश्न गंभीर व कायम आहे. काही महिन्यांपासून येथील पथदिवे बंदाअवस्थेत आहेत. त्यामुळे आम्हाला रात्रीच्या वेळी अंधारामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यावरून नगरपालिकेने कायमच आमची उपेक्षा केलेली दिसून येत आहे.- एकनाथ शेजवळ, द्वारकानगर, प्रभाग ३, भुसावळ.Umesh Rane : रिक्षाचालकाच्या मुलाची गगनभरारी! मालेगावच्या उमेश राणेची केंद्र सरकारच्या उच्च पदावर निवड.प्रभाग क्रमांक तीनमधील विकासकामांसाठी वारंवार प्रयत्न करीत आहे. मात्र, नगरपालिका प्रशासक अधिकारी वारंवार निधी नसल्याचे कारण देत असल्याने या प्रभागातील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांसह विकासकामे होत नाहीत.- अरुणा सुरवाडे, माजी नगरसेविका, प्रभाग क्रमांक ३, भुसावळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.