उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : माजी ग्रामपंचायत सदस्या हाजराबाई तडवीने पतीचा केला खून; रावेरमध्ये खळबळ

Shocking Murder Case in Nimbhora Budruk : निंभोरा बुद्रुक येथे माजी ग्रामपंचायत सदस्या हाजराबाई तडवी यांनी पती हुसेन तडवी यांचा कुऱ्हाडीने खून केला. पोलिसांनी आरोपीस अटक करून न्यायालयात हजर केले.
Hussain Tadvi
Hussain Tadvisakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निंभोरा बुद्रुक (ता. रावेर): येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्या हाजराबाई हुसेन तडवी (वय ६०) यांनी त्यांचे पती, न्यू इंग्लिश स्कूलचे निवृत्त शिपाई हुसेन रसूल तडवी (वय ६५) यांचा कुऱ्हाडीने खून केला. ही घटना शनिवारी (ता. ३०) रात्री दहाच्या सुमारास गणेश कॉलनीत घडली.

Loading content, please wait...
Jalgaon
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
Court
murder case
Arrest
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com