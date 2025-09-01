Crime News : माजी ग्रामपंचायत सदस्या हाजराबाई तडवीने पतीचा केला खून; रावेरमध्ये खळबळ

निंभोरा बुद्रुक (ता. रावेर): येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्या हाजराबाई हुसेन तडवी (वय ६०) यांनी त्यांचे पती, न्यू इंग्लिश स्कूलचे निवृत्त शिपाई हुसेन रसूल तडवी (वय ६५) यांचा कुऱ्हाडीने खून केला. ही घटना शनिवारी (ता. ३०) रात्री दहाच्या सुमारास गणेश कॉलनीत घडली. .हुसेन तडवी त्यांची पत्नी हाजराबाई तडवी यांना सतत मारहाण करून त्रास देत होता. या त्रासाला कंटाळून गणेश कॉलनीमधील राहत्या घरात हाजराबाई तडवी यांनी कुऱ्हाडीने हुसेन तडवी यांच्या मानेवर व डोक्यावर वार करून खून केला..याबाबत पोलिस नाईक अविनाश उत्तम पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून निंभोरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. घटनेचे वृत्त कळतात अपर पोलिस अधीक्षक अशोक नखाते, फैजपूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल बडगुजर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन निंभोरा पोलिसांना तपासासंदर्भात सूचना दिल्या..सहायक पोलिस निरीक्षक हरिदास बोचरे, उपनिरीक्षक अभय ढाकणे, दीपाली पाटील व पोलिसांनी हाजराबाई तडवी यांना अटक केली. त्यांना रावेर न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना पोलिस कोठडी सुनावली. उपनिरीक्षक अभय ढाकणे व दीपाली पाटील, पोलिस नाईक अविनाश पाटील तपास करीत आहेत..Uttarakhand Landslide : धौलीगंगा प्रकल्पात भूस्खलनामुळे १९ कामगार अडकले, बचावकार्य सुरू.दरम्यान, हुसेन तडवी हे मूळ कुंभारखेडा येथील असून, गेल्या ४० वर्षांपासून निंभोरा येथे वास्तव्यास होते आणि न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये शिपाई म्हणून नोकरीस होते व तेथेच निवृत्त झाले. त्यांच्या मागे तीन मुली, दोन मुले असा परिवार आहे. रावेर रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. मूळ गावी कुंभारखेडा येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.