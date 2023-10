Dhule Crime News: तलाठ्यासह 8 संशयितांवर गुन्हा; विनाचौकशी शेतजमीन नावावर

By

Dhule Crime News : विनाचौकशी आणि कुठलीही खातरजमा न करता शेतजमीन दोघांच्या नावावर केल्याप्रकरणी तत्कालीन तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांसह आठ संशयितांवर निजामपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

पंढरीनाथ गबा महिरे (वय ५६, रा. निजामपूर ता. साक्री) यांच्या फिर्यादीनुसार लक्ष्मीबेन (चापाबेन) धाकूभाई बिरारे यांनी त्याचे दुसऱ्यासोबत लग्न झालेले असताना खोटे नाव लावले. (case has been filed against 8 suspects including Talathi dhule news)

सखूबेन धाकूबाई बिरारे यांनी खोटे जन्मप्रमाणपत्र बनवून व इतर कागदपत्रे बनावट तयार केली. तसेच मणिलाल राजाराम महिरे, प्रदीप माणिक महिरे, जयभीम झुलाल भामरे, दादाभाऊ मोतीराम पिंपळे यांच्याशी संगनमत केले.

तसेच तत्कालीन तलाठी पंजू बैसाणे यांनी वारस नोंद करण्याबाबतची वर्दी दिल्यावर त्यांनी कोणतीही खातरजमा न करता नोंद दाखल केली. त्याचप्रमाणे तत्कालीन मंडळाधिकारी मरसाळे यांनी शंभर रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावरील अक्षरात बदल व त्यावर गट क्रमांक नाही, हे स्पष्ट दिसत असताना कुठलीही चौकशी न करता संशयितांशी हातमिळवणी केली.

फेरफार नोंद क्रमांक २५५५ प्रमाणित करून त्यातील गट क्रमांक ८५/५ ही शेतजमीन लक्ष्मीबेन व सखूबेन यांच्या नावावर करून दिली. त्यावरून लक्ष्मीबेन बिरारे, सखूबेन बिरारे (रा. सायला ता. निझर जि. तापी), पुंजू बैसाणे (रा. धुळे), मंडळाधिकारी एन. एन. मरसाळे (रा. निजामपूर), मनीलाल महिरे, प्रदीप ठाकरे, दाजभाऊ पिंगळे (रा. आखाडे) व जयभीम पिंपळे (रा. सायला) यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला.