Dhule News : जिल्ह्यात 108 वर्गखोल्या निर्लेखनाचा आदेश; 35 शाळांना संरक्षक भिंतींचा मिळणार आसरा

Dhule News : धुळे तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३५ शाळांमधील धोकादायक व जीर्ण सुमारे १०८ वर्गखोल्या निर्लेखनाचा आदेश सीईओ शुभम गुप्ता यांनी दिला आहे. वर्गखोल्या पाडकामास जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने दिलेल्या अहवालाच्या अधिन राहून नुकतीच ही मान्यता दिली गेली आहे.

जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी धोकादायक वर्गखोल्या निर्लेखित करण्याचा अहवाल दिल्याने सीईओ गुप्ता यांनी त्यासंबंधी कार्यवाहीचे आदेश दिले. (CEO Shubham Gupta ordered write off about 108 dangerous dilapidated classrooms in 35 ZP schools in Dhule taluka news)