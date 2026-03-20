Chalisgaon News : गिरणा पट्ट्यात अवकाळीचा हाहाकार! तासाभराच्या गारपिटीने शेती पिके जमीनदोस्त; बळीराजा रडकुंडीला

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव): गिरणा परिसरात बुधवारी (ता. १८) रात्रीच्या सुमारास सुमारे दीड तास वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली. ज्यामुळे कांदा, केळी, गहू, हरभरा, ज्वारी, बाजरी, मक्यासह इतरही पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. रात्रीच्या सुमारास विजांचा कडकडाट सुरू असताना वादळाचाही जोर अधिक होता..ज्यामुळे शेतातील काढणीला आलेले पीक अक्षरशः जमीनदोस्त झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी रडकुंडीला आले असून, शासनाने तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, अशी आर्त मागणी होत आहे..गिरणा पट्ट्यात बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह पावसाला सुरवात झाली. काही गावांमध्ये गारपीट झाल्याने शेतकऱ्यांची एकच तारांबळ उडाली. ज्यांचा गहू शेतात पडलेला होता, तो झाकण्यासाठी धावपळ उडाली. तिरपोळे, वरखेडे, धामणगाव, भऊर, जामदा, शिदवाडी, लोंढे, पळासरे, पिंजारपाडे, विसापूर, दरेगाव, दहिवद, चिंचगव्हाण, वरखेडे खुर्द, कुंझर, कळमडू, अभोणा, अभोणा तांडा, कृष्णापुरी तांडासह इतरही अनेक भागात जोरदार पाऊस झाला. ज्या काही भागात पाऊस झाला नाही, त्या भागात वादळाचा जोर अधिक असल्याने त्याचा फटका पिकांना बसला..चाऱ्याचेही नुकसानबहुतांश शेतकऱ्यांनी गुरांसाठी शेतातील मका पिकासह ज्वारी, बाजरी आदी पिकांचा चारा शेतात जमा करुन ठेवला होता. पावसामुळे हा चारा खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या चाऱ्याचे अवकाळीमुळे नुकसान झाले आहे. काहींनी कांदा काढून शेतातच ताडपत्रीने झाकून ठेवला असला तरी हा कांदा आता सडण्याची शेतकऱ्यांना भीती आहे. काही भागात आंब्यांसह शेवगा, लिंबू तसेच इतर फळबागाचेंही नुकसान झाले आहे..भऊरला नुकसानभऊर (ता. चाळीसगाव) शिवारातील प्रभाकर गुंजाळ, जिभाऊ पाटील, कैलास पाटील, रवींद्र पाटील, मनीषा देवकर, चंद्रकांत गुंजाळ, राघो गायकवाड, मनोज गुंजाळ, जालम गुंजाळ, धनसिंग पाटील, गणेश बोरसे, राहुल पाटील, नरेंद्र पाटील, अविनाश गुंजाळ, दीपक गुंजाळ, शशिकांत गुंजाळ, सुभाष मोरे, प्रकाश मोरे, अर्जुन मोरे, सुमेरसिंग पाटील, अशोक पाटील, शिवाजी पाटील, जनार्दन पाटील, विलास पाटील, दिलीप पाटील यांच्यासह अनेक शेतकऱ्याच्या ज्वारी, मक्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे..Ardhapur News : अर्धापूरात गारपीट-वादळी वाऱ्याचा तडाखा; ८ गावांतील २५० हेक्टर शेती बाधित, प्रशासनाची पाहणी.नुकसानीचे पंचनामे करावेतगिरणा परिसरातील जामदा, बहाळ, भवाळी आदी भागात गारपीट झाल्याने कांद्यांसह गहू, ज्वारी, बाजरी आदी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतात उभा असलेला गहू या पाण्यामुळे पांढरा पडून नुकसानीची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. भवाळी (ता. चाळीसगाव) शिवारातील उदेसिंग सोळंके, पाडुरंग पाटील, सुभाष पाटील, भरत पाटील, प्रदीप पाटील, मोहन बेलदार, फकीरा नलावडे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांच्या कांदा पिकाला गारपिटीचा फटका बसला आहे. प्रशासनाने या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करुन तत्काळ भरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.