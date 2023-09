Dhule Ganeshotsav : गणेशोत्सवावर चांद्रयानाची छाप; रॉकेट, विक्रम लँडर अन् प्रज्ञान रोव्हरच्या प्रतिकृती लक्षवेधी

By

Dhule Ganeshotsav : गणेशोत्सवात यंदा देशाची चांद्रयान मोहीम यशस्वी झाल्याने तिची छाप दिसते आहे. घरगुती गणेशोत्सवासह सार्वजनिक मंडळांकडून तसे देखावे सादर करण्यात आले आहेत. (Chandrayaan scenes have been presented by people dhule ganeshotsav news)

देखाव्यांमध्ये चांद्रयान, विक्रम लँडर आणि चंद्रावरील छायाचित्रांचा समावेश असल्याचे दिसून येत आहे. चाळीसगाव रोडवरील जय शंकर मित्रमंडळाने चंद्रावर विराजमान श्री गणरायाची मूर्ती स्थापन केली आहे.

यंदा ३१ व्या वर्षी चांद्रयान मोहिमेचा देखावा साकारून मंडळाने ‘इस्रो’च्या शास्त्रज्ञांच्या कार्यकर्तृत्वाला सलाम केला आहे.

देखावा आकषर्णाचे केंद्र ठरत आहे. चांद्रयान तीनच्या प्रतिकृतींतर्गत श्री गणेशाचा देखावा भाविकांना भुरळ घालत आहे.

चांद्रयान मोहिमेच्या यशस्वी ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हावे या अनुषंगाने तसा आरास साकारलेला आहे. याशिवाय शहरात काही मंडळांनी सजीव देखावे साकारले आहेत. रविवारी सुटीच्या दिवशी आरास पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी उसळली होती.