Sarangkheda Yatra : सारंगखेडा येथील यात्रोत्सवाच्या अनुषंगाने वाहतूक मार्गात बदल

Sarangkheda Yatra : सारंगखेडा येथे आजपासून (ता.२२) पुढील १० जानेवारी २०२४ पर्यंत श्री. दत्त जयंतीनिमित्त एकमुखी दत्त प्रभू यांची यात्रा भरणार आहे.

या यात्रोत्सवात दर्शनासाठी व नवस फेडण्यासाठी जिल्ह्यासह गुजरात, मध्यप्रदेश राज्यातून भाविक मोठ्या प्रमाणात येत असतात.(Changes in traffic route in connection with yatrotsav at Sarangkheda nandurbar news)