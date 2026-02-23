Jalgaon News : महाराष्ट्रातील ७ भावी अभियंत्र्यांचा चेन्नईत बुडून मृत्यू; बीचवर दुर्घटना, जळगावचा जय बेपत्ता

जळगाव: चेन्नई येथील समुद्रात महाराष्ट्रातील काही भावी अभियंते बुडाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. त्यात पाळधी (ता. जामनेर) येथील एका भावी अभियंत्याचाही समावेश असून, जय नरेंद्र पाटील असे त्याचे नाव असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..चेन्नई येथे महाराष्ट्रातील १५ मुले ‘कॉग्निझंट’ या आयटी कंपनीत इंटर्नशिपसाठी गेले आहेत. शनिवारी (ता. २१) सुटी असल्याने ही सर्व मुले चेन्नईतील पाँडिचेरी रोडवरील कांथाट्टूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर (गोल्डन बीच) फिरण्यासाठी गेली होती. त्या ठिकाणी समुद्र सर्वसाधारण असतानाही १० ते १५ फुटांच्या लाटा निर्माण होतात. .ही सर्व मुले सेल्फी घेत असताना, आलेल्या लाटेत १५ मुले समुद्रात वाहून गेली. त्यांपैकी सात मृतदेह मिळाले असून, त्यात चार मुले व तीन मुली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातही भंडारा येथील मयूरी चौधरी, नागपूरची एक मुलगी, नांदेडची एक मुलगी, इतर सर्व मराठवाडा, विदर्भ व खानदेशातील मुले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री व स्थानिक प्रशासनाशी संपर्कात आहेत. स्थानिक सरकारकडून शोधमोहीम सुरू ठेवण्यासाठी विनंती केली आहे..Gondia Drowning: पुजारीटोला धरणाच्या कालव्यात युवकाचा बुडून मृत्यू.जय पाटीलचा शोध सुरूपाळधी (ता. जामनेर) येथील जय पाटील अद्याप सापडला नसून, त्याचा शोध कोस्टल गार्ड, हेलिकॉप्टर टीम, फायर रेस्कू टीम, महसूल पथक घेत आहेत, अशी माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नरवीळसिंग राऊळ यांनी दिली. दरम्यान, जय पाटील यांची आई शिक्षिका असून, वडील शेतकरी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.