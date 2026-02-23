उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : महाराष्ट्रातील ७ भावी अभियंत्र्यांचा चेन्नईत बुडून मृत्यू; बीचवर दुर्घटना, जळगावचा जय बेपत्ता

Tragic Incident at Chennai’s Golden Beach : चेन्नई येथे महाराष्ट्रातील १५ मुले ‘कॉग्निझंट’ या आयटी कंपनीत इंटर्नशिपसाठी गेले आहेत. शनिवारी (ता. २१) सुटी असल्याने ही सर्व मुले चेन्नईतील पाँडिचेरी रोडवरील कांथाट्टूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर (गोल्डन बीच) फिरण्यासाठी गेली होती.
जळगाव: चेन्नई येथील समुद्रात महाराष्ट्रातील काही भावी अभियंते बुडाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. त्यात पाळधी (ता. जामनेर) येथील एका भावी अभियंत्याचाही समावेश असून, जय नरेंद्र पाटील असे त्याचे नाव असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

