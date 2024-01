Dhule News : नववीतील चित्रा बनली कुटुंबाचा आधारस्तंभ

Dhule News : वडिलांच्या निधनानंतर शाळकरी जिद्दी मुलगी ट्रॅक्टरने करते ३५ बिगे बागायत शेती. वडिलांच्या निधनानंतर चित्रा महाले कुटुंबाचा आधारस्तंभ बनली आहे. (Chitra in ninth grade student became pillar of family dhule news)