विरोधकांनी 'मेगा भरती'पेक्षा 'मेगा गळती'वर विचार करावा : मुख्यमंत्री

धुळे : राज्यातील नागरिकांचा कल भाजप युतीकडे आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजप युतीला पूर्ण बहुमत मिळेल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (शुक्रवार) येथे व्यक्त केला. महाजनादेश यात्रेनिमित्त गुरुवारी धुळ्यात मुक्कामानंतर त्यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत विरोधकांच्या यात्रांवर टीकाही केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की दहा जिल्ह्यात आणि 42 विधानसभा मतदारसंघात महाजनादेश यात्रा पोहोचली आहे. राज्यातील पुरस्थितीमुळे यात्रा स्थगित केली. तिचा दुसरा टप्पा धुळ्यातून सुरू केला. कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रात शेवटचा तिसरा टप्पा असेल. भाजपने ही यात्रा काढल्यानंतर अनेकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. त्यांना यात्रेसाठी शुभेच्छा देतो.

This was our stop at Abhay college in Dhule!#MahaJanadeshYatra has become the talk of the town.

Just look at the support! pic.twitter.com/FbxU8OPF3g

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 23, 2019