Video : नाथाभाऊंच्या भविष्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले...

भुसावळ : नाथाभाऊ (एकनाथ खडसे) आमचे ज्येष्ठ नेते असून, आजही आमच्यासाठी ते मोठे नेते आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Day-9 Interacting with media on #MahaJanadeshYatra in Bhusawal https://t.co/aWKAerSQHA

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) August 24, 2019