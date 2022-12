Dhule Crime News : कारसह पावणेतीन लाखांचा देशी दारूसाठा साक्रीतून जप्त

By

धुळे : येथील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने सापळा रचत साक्री शहरात देशी दारूची चोरटी वाहतूक रोखली. कारसह पावणेतीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. तसेच हॉटेल व्यावसायिकासह दोघांना ताब्यात घेतले. (Country Liquor worth Rs 3 Lakh along with car seized from Sakri Dhule Crime News)

साक्रीत एकजण साथीदारासह वाहनाने पिंपळनेर ते साक्री रस्त्यावरुन देशी- विदेशी दारु चोरट्या विक्रीच्या उद्देशाने वाहतूक करीत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने गुरुवारी (ता. १५) पहाटे पावणेतीनच्या सुमारास साक्रीतील साक्री-पिंपळनेर रस्त्यावरील भाडणे फाटा येथे सापळा रचला. संशयित इंडिगो (एमएच ०१ सीजे ०५५६) पिंपळनेरकडून येताना दिसताच थांबविली. वाहनातील दोघांना ताब्यात घेतले.

वाहनचालक श्रीराम मोतीराम बाबर (रा. सुभाष चौक, आदर्श शाळेसमोर, साक्री) याने हॉटेल व्यवसाय करत असल्याचे सांगितले. त्याच्या साथीदाराने विकास ऊर्फ कालू चरणदास गौड (रा. सुभाष चौक, बाजारपेठ, साक्री) असे नाव सांगितले. वाहनाची तपासणी केली असता देशी दारु मिळाली. दोन लाखांची कार व ६७ हजारांची देशी दारुच्या बाटल्यांचे १९ बॉक्स, असा दोन लाख ६७ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

पोलिस कर्मचारी राहुल सानप यांच्या फिर्यादीवरुन साक्री पोलिस ठाण्यात दोघांविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, योगेश राऊत, संजय पाटील, रफिक पठाण, श्रीकांत पाटील, प्रभाकर बैसाणे, संदीप सरग, योगेश चव्हाण, राहुल सानप, तुषार पारधी, मयुर पाटील, राजू गिते यांनी केली.

