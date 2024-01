Dhule Crime News : कपाशीआडून होणारी गोतस्करी रोखली

Dhule Crime News : ट्रकमधून कपाशीआडून निदर्यपणे होणारी गोतस्करी धुळ्यासह नंदुरबार, साक्रीच्या गोरक्षकांनी रोखली. थेट नवापूर (जि. नंदुरबार)पासून पाठलाग करीत धुळे शहरातील गणपती पुलाजवळ ट्रक रोखत त्यातील १६ गायींना जीवदान दिले.

वाहनात चार गायी मृत आढळल्या. ट्रकसह जनावरे पोलिसांनी ताब्यात घेतली. (Cow guards of Nandurbar Sakri stopped illegal cow transport from the truck along with dhule crime news)