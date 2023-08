Dhule Crime : पिस्तुलाचा धाक दाखवून तरुणाला लुटले; तिघांवर गुन्हा

By

Dhule Crime : तिखी फाट्यावर पिस्तुलाचा धाक दाखवून मेडिकल व्यावसायिकाला लुटल्याचा प्रकार रविवारी (ता. १३) रात्री सव्वादहाच्या सुमारास घडला. (Crime against three for robbing man Dhule Crime)

दरम्यान, ९ ऑगस्टला धुळे शहरातील नगावबारी परिसरातील तरुणाच्या डोळ्यात मिरचीपूड टाकून लुटल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर पुन्हा अशी घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

प्रशांत सुरेश साळुंके (रा. प्लॉट नं. ३६ अ/३७ ब, आर्यनगर, वडेल रोड, वलवाडी शिवार, धुळे) या मेडिकल व्यावसायिकाने दिलेल्या फिर्यादीनुसार १३ ऑगस्टला रात्री सव्वादहाच्या सुमारास ते गरताड गावाच्या शिवारातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ वरील चाळीसगाव ते धुळे रोडवरील तिखी फाट्याजवळून त्यांच्या दुचाकी (एमएच ०६, एव्ही ७९९३)ने जात होते. त्या वेळी मागून येणाऱ्या दुचाकीवरील तिघांपैकी मागे बसलेल्या व्यक्तीने त्यांच्या उजव्या दंडावर धक्का मारत त्यांना पाडले.

जमिनीवर पडल्यावर त्याने त्याच्या हातातील पिस्तुलाचा धाक दाखवत आठ हजार रुपये रोकड, पाच हजार रुपये किमतीचा मोबाईल हिसकावला तसेच १५ हजार रुपये किमतीची दुचाकी घेऊन ते पसार झाले.

या फिर्यादीवरून मोहाडीनगर पोलिस ठाण्यात तिघा चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस उपनिरीक्षक एस. एस. काळे तपास करत आहेत.