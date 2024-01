Dhule Crime News : ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यासह तिघांवर गुन्हा

Dhule Crime News : साक्री पंचायत समितीत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागणाऱ्या एकास ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यासह तिघांनी बेदम मारहाण केली. त्याच्याकडील भ्रष्टाचाराचे कागदपत्रेही हिसकावून घेतली.

या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.(Crime against village extension officer and three dhule crime news)