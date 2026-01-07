उत्तर महाराष्ट्र

Devendra Fadnavis : ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने आम्हाला फरक पडत नाही; जळगावात मुख्यमंत्र्यांचा राज ठाकरेंना टोला

Fadnavis Reacts to Thackeray Brothers’ Alliance : ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही. उलटपक्षीय ठाकरे बंधूंच्या युतीत सगळ्यात जास्त नुकसान राज ठाकरे यांचे होईल, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगावला.
जळगाव: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही. उलटपक्षीय ठाकरे बंधूंच्या युतीत सगळ्यात जास्त नुकसान राज ठाकरे यांचे होईल, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. ६) जळगावात लगावला.

