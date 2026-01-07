Devendra Fadnavis : ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने आम्हाला फरक पडत नाही; जळगावात मुख्यमंत्र्यांचा राज ठाकरेंना टोला

जळगाव: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही. उलटपक्षीय ठाकरे बंधूंच्या युतीत सगळ्यात जास्त नुकसान राज ठाकरे यांचे होईल, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. ६) जळगावात लगावला..जळगाव महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्र्यांचा मंगळवारी सायंकाळी शहरात भव्य ‘रोड शो’ झाला. त्यास चांगला प्रतिसादही मिळाला. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना पत्रकार दिनाच्या शुभेच्छा देत त्यांच्याशी संवाद साधला..विलासरावांबद्दल सर्वपक्षीय आदरचप्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी माजी मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात फडणवीस म्हणाले, की विलासराव देशमुख यांनी महाराष्ट्रासाठी दिलेले योगदान अमूल्य आहे. त्यांच्याबद्दल भाजपसह सर्वच पक्षांमध्ये आणि सामान्य जनतेत मोठा आदर आहे. श्री. चव्हाण यांनी त्यांच्या विधानाबद्दल आधीच स्पष्टीकरण दिले असून, त्यांचा उद्देश विलासरावांचा अपमान करण्याचा नव्हता आणि त्यांनी त्यावर दिलगिरीही व्यक्त केली आहे. राज्यातील मोठ्या नेत्यांमध्ये विलासरावांचे नाव घेतले जाते. त्यांच्या आठवणी कुणीही, कधीही पुसू शकत नाही..सावरकरांचा विरोध मान्य नाहीस्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार राष्ट्रवादी काँग्रेसला मान्य करावे लागतील, या आशिष शेलार यांच्या वक्तव्यावरून उद्भवलेल्या वादासंदर्भात श्री. फडणवीस म्हणाले, की सावरकरांच्या विचारांबद्दल आमची भूमिका ठाम आहे. आम्ही सावरकरांचा विरोध कधीही सहन करणार नाही आणि अजित पवारांनी सावरकरांविरोधात काही वक्तव्य केल्याचे आपल्याला ऐकिवात नाही..PCMC Election : भाजपकडून दादा लक्ष्य! पिंपरीतील कारभारावरून बावनकुळे यांचे टीकास्त्र.घराणेशाही आणि उमेदवारीचा मुद्दाभाजपमध्ये आमदारांच्या मुलांना उमेदवारी देण्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी टीका केली होती, यावर बोलताना श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले, की भाजपने घराणेशाही टाळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, दोन ठिकाणी अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली होती. अर्ज भरले गेले होते व पर्यायी उमेदवारही समोर नव्हते, म्हणून त्याठिकाणी असे अर्ज कायम ठेवावे लागले. हे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे आणि पक्षाची बांधणी ही गुणवत्तेवरच आधारित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.