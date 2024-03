Dhule News : शिंदखेडा तालुक्याला 86 कोटी : आमदार रावल

Dhule News : शिंदखेडा तालुक्यास ८६ कोटींचे दुष्काळी अनुदान मंजूर झाल्याची माहिती माजी मंत्री तथा आमदार जयकुमार रावल यांनी गुरुवारी (ता. २९) दिली. शिंदखेडा तालुक्यातील ६७ हजार ४९२ शेतकऱ्यांना ८६ कोटींचे दुष्काळी अनुदान मंजूर झाल्याचे ते म्हणाले.

राज्यात खरीप २०२३ साठी ४० तालुके दुष्काळी जाहीर झाले. त्यातील शेतकऱ्यांना पुढच्या हंगामासाठी बी-बियाणे, खते खरेदी व शेतीच्या मशागतीसाठी अनुदान म्हणून मदत जाहीर करण्यात आली. (Dhule Former minister and MLA Jaykumar Rawal informed that drought grant of 86 crore approved for Shindkheda taluka)