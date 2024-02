Dhule HSC SSC Exam: दहावी-बारावीचे 52 हजारांवर विद्यार्थी देणार परीक्षा! 5 भरारी पथकांची नियुक्ती

धुळे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारीत बारावीची, तर मार्चमध्ये दहावीची परीक्षा होत आहे. या दोन्ही परीक्षांसाठी धुळे जिल्ह्यात एकूण ५२ हजार ९६९ विद्यार्थी प्रविष्ट आहेत.

बारावीसाठी ४६, तर दहावीसाठी ६६ केंद्रांवर परीक्षेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या दोन्ही परीक्षा सुरळीत होण्यासाठी मंडळाने पाच भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. (Dhule HSC SSC Exam 52 thousand students of class will take exam Appointment of 5 Bharari Teams)