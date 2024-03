Dhule Lok Sabha Code of Conduct : आचारसंहिता लागू झाल्याने पिशव्यांचा बाजार गुंडाळला

Dhule Lok Sabha Code of Conduct : रेशन दुकानावर लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या लाभाचे खाद्यपदार्थ घरी नेण्यासाठी राज्य शासनाने पुरविलेल्या पिशव्या १६ मार्चपासून दुकानदारांनी गुंडाळून ठेवल्या. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना लाभाच्या वस्तू नेण्यासाठी घरूनच थैली न्यावी लागणार आहे. यात जिल्ह्यातील तीन लाख लाभार्थ्यांना ही सोय करावी लागेल. (Dhule Lok Sabha Election Stopping bags at ration shop due to implementation of code of conduct)