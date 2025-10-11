Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय; कचरा संकलनासाठी वर्षाकाठी १८ कोटी ३२ लाखांचा खर्च मंजूर

धुळे: हद्दवाढीतील भागासह संपूर्ण महापालिका क्षेत्रातून घरोघरीचा कचरा संकलन व वाहतूक, तसेच गटार व नाल्यातील गाळ संकलन, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामावर देखरेख, त्यासाठी मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम भाग्यदीप वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा. लि. यांना देण्यास महापालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समिती सभेने मान्यता दिली. याकामी वर्षाकाठी तब्बल १८ कोटी ३२ लाखांवर खर्च होणार आहे. दरम्यान, मनपाच्या बालवाडी शिक्षिका, मदतनीसांचे मानधन वाढविण्यासह मंजुरी देण्यात आली..महापालिकेत शुक्रवारी (ता. १०) सकाळी अकराला झालेल्या सभेस आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, उपायुक्त हेमंत निकम, उपायुक्त शोभा बाविस्कर, नगरसचिव मनोज वाघ, विभागप्रमुख व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. .महत्त्वाच्या विषयात मनपा क्षेत्रातील कचरा संकलनासाठी दोन वर्षे मुदतीसाठी निविदा दर मागविण्यात आले. त्यावर निर्णयाचा विषय सभेपुढे होता. दरम्यान, दोन वर्षांऐवजी एक वर्षासाठी हे काम निविदाधारकाला देण्यास प्रशासक दगडे-पाटील यांनी सांगितले. त्यानुसार एका वर्षासाठी हे काम पात्र निविदाधारकास देण्यास मंजुरी देण्यात आली..दिवसाला पाच लाख खर्चअंदाजे २३० टन प्रतिदिवस कचरा ग्राह्य धरून दोन वर्षांसाठी अंदाजपत्रकीय रक्कम ३६ कोटी ५० लाख ५१ हजार १२४ रुपये इतकी होती. निविदा प्रक्रियेत भाग्यदीप वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा. लि., स्वयंभू ट्रान्स्पोर्ट (पुणे) व लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेस, अशा तीन निविदा होत्या. यात सर्वांत कमी (एल-१) दराची (नऊ हजार २३० रुपये) निविदा भाग्यदीप वेस्ट मॅनेजमेंटची होती. ती मंजूर करण्यात आली. प्रशासनाने अंदाजपत्रकीय दराने केलेल्या गणितानुसार एका दिवसाला पाच लाख एक हजार ९९५ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार वर्षाला १८ कोटी ३२ लाख २८ हजार १७५ रुपये खर्च होणार आहे..बिलासाठी अटआतापर्यंतचा अनुभव पाहता ठेकेदाराकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार अदा न करणे, किमान वेतन अदा न करणे यामुळे समस्या निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर ठेकेदाराने महापालिकेकडून अदा होणाऱ्या बिलावर अवलंबून न राहता त्यांच्यास्तरावरून याबाबत चार ते सहा महिन्यांच्या खर्चाचे नियोजन करावे, महापालिकेकडून निधी उपलब्धतेनुसार बिल अदा केले जाईल अशी अट टाकावी, अशी सूचना आयुक्तांनी केली..मानधनात वाढमनपा शिक्षण मंडळाकडील कार्यरत बालवाडी शिक्षिका व मदतनीसांच्या मानधनात वाढ करण्यास सभेने मंजुरी दिली. त्यानुसार बालवाडी शिक्षिकांचे मानधन आठ हजारांवरून दहा हजार रुपये, तर मदतनीसांचे चार हजार २०० वरून सात हजार रुपये करण्यास मंजुरी देण्यात आली..Pandharpur: २६ वर्षांनंतर अनुसूचित वर्गाला मिळाली संधी; सभापतीपदासाठी सर्वसाधारण वर्गाच्या आशा धुळीस!.‘त्यांची’ गरज नाही, बदली करा...मनपा शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी दासरवड सभेला नेहमी गैरहजर असतात. या मुद्द्यावरून आयुक्त दगडे-पाटील चांगल्याच संतापल्या. मनपा शाळांसाठी महापालिकाच निधी खर्च करते, कामे मात्र ते करत नाहीत. कर्मचाऱ्यांचा एप्रिलपासून पगार नाही, वर्षानुवर्षे कर्मचारी काम करत असताना व त्यांना कंटीन्यूव्ह करण्याचा ठराव करूनही त्यावर कार्यवाही केली जात नाही. दुसरीकडे आयुक्त रजेवर असताना रातोरात शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात त्यांना रस आहे. आपण वेगळ्या बेटावर राहतोय, हा विचार त्यांनी डोक्यातून काढून टाकावा. अशा अधिकाऱ्यांची येथे गरज नाही. त्यामुळे त्यांना नोटीस द्या, त्यांच्या बदलीचा ठराव नाशिक विभागीय उपसंचालकांना पाठवून द्या, असे निर्देश आयुक्तांनी यंत्रणेला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.