उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय; कचरा संकलनासाठी वर्षाकाठी १८ कोटी ३२ लाखांचा खर्च मंजूर

Waste Collection Contract Approved for Dhule City : धुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाच्या निर्णयांवर चर्चा. या बैठकीत कचरा संकलनाचे १८ कोटींचे कंत्राट आणि बालवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
Dhule Municipal Corporation

Dhule Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: हद्दवाढीतील भागासह संपूर्ण महापालिका क्षेत्रातून घरोघरीचा कचरा संकलन व वाहतूक, तसेच गटार व नाल्यातील गाळ संकलन, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामावर देखरेख, त्यासाठी मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम भाग्यदीप वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा. लि. यांना देण्यास महापालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समिती सभेने मान्यता दिली. याकामी वर्षाकाठी तब्बल १८ कोटी ३२ लाखांवर खर्च होणार आहे. दरम्यान, मनपाच्या बालवाडी शिक्षिका, मदतनीसांचे मानधन वाढविण्यासह मंजुरी देण्यात आली.

Loading content, please wait...
maharashtra
Municipal Corporation
Development
Transport
Dhule municipal corporation
Tender
approval
waste
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com