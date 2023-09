Dhule News: दोंडाईचा पोलिस ठाण्याचा झाला कायापालट..!

Dhule News : दोंडाईचा पोलिस ठाणे म्हणजे संवेदनशील आणि गजबजलेले पोलिस ठाणे म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणी पोलिस निरीक्षक ते पोलिस कर्मचारी यायला टाळतात, जे येतात ते जायच्या तयारीत असतात हा इतिहास आहे.

मात्र पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार रुजू झाले आणि या पोलिस ठाण्याचे रूपच पालटले. (Dondai police station has been transformed Employees satisfied with performance of Police Inspector Shriram Pawar Dhule News)

या पोलिस ठाण्यात अनेक दिवसांपासून समस्या होत्या. सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांना बसायला जागा नव्हती. आहे त्या परिस्थितीत कारभार चालत होता.

पोलिस निरीक्षकांचा दरवाजा उघडा दिसला की साहेब आहेत असे समजायचे आणि दरवाजा बंद राहिला की साहेब नाहीत असा येणाऱ्या-जाणाऱ्या मंडळींचा समज होता.

पोलिस निरीक्षक संवाद साधत असताना बाहेरील मंडळी दरवाजात उभे राहून गर्दी करत असत. मात्र पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार रुजू झाले आणि त्यांनी सर्वांत आधी पोलिस ठाणे सुस्थितीत करण्यास सुरवात केली.

पोलिस ठाण्याला शोभेल अशी पोलिलीस निरीक्षकांची वातानुकूलित केबिन, भेटायला येणाऱ्या-जाणाऱ्यांसाठी खुर्च्या अशी व्यवस्था निर्माण केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली.

पोलिस ठाण्याच्या आवारात खासगी वाहने उभी केली जात होती. मात्र आता पोलिस ठाण्याला कुंपण घालण्यात आले असून, सर्व गाड्या बाहेर लावण्यात येत आहेत. पोलिस कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यात येत आहे.

सध्या तरी त्यांची मरगळ झटकली असून, शिस्तीने काम करताना व कायदा व सुव्यवस्थेत बदल होताना दिसत आहे.

पोलिस ठाणे चकाचक झाले असून, अंतर्गत व्यवस्था सुस्थितीत केली आहे. पोलिस निरीक्षक पवार यांनी अनेक बदल केल्याने कर्मचारी वर्गाच्या कामगिरीतही बदल होताना दिसत आहे. त्यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे.