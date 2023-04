Dhule Market Committee Election : जयकुमार रावल यांच्या ‘जय किसान’ची विजयी सलामी

By

Dhule Market Committee Election : दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज माघारीच्या एक दिवस आधीच महाविकास आघाडीच्या दोन उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतल्याने आमदार जयकुमार रावल यांच्या जय किसान पॅनलच्या व्यापारी मतदारसंघाच्या दोन जागा बिनविरोध झाल्या. (Dondaicha market committee election Jai Kisan panel candidate was unopposed Hence winning start of MLA Rawal panel dhule news)

दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या १८ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. यातील व्यापारी मतदारसंघाच्या दोन जागांसाठी पाच उमेदवारी अर्ज दाखल होते. त्यात दोंडाईचाचे माजी नगराध्यक्ष नानाभाऊ मराठे, शशांक भावसार व अरुण चौधरी यांनी आपले उमेदवारी अर्ज गुरुवारी (ता. २०) मागे घेतले. त्यामुळे भाजपपुरस्कृत रोशन रमेश टाटिया व राहुल कवाड यांचेच अर्ज राहिले.

हे दोन्ही जय किसान पॅनलचे उमेदवार बिनविरोध झाले आहेत. त्यामुळे दोंडाईचा बाजार समितीत आमदार रावल यांच्या पॅनलची विजयी सुरवात झाली आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी सभापती नारायण पाटील, कामराज निकम, जिजाबराव सोनवणे, रमेश पारख, प्रवीण माळी यांच्यासह व्यापारी बांधवांनी या विजयाचा जल्लोष केला. व्यापारी बांधवांनी या दोन्ही जागा बिनविरोध करून आमदार रावल यांनी केलेल्या विकासावर विश्वास ठेवल्याची प्रतिक्रिया बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील यांनी दिली.