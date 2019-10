शिक्षक दांपत्याच्या दातृत्वाने विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात

पिंपळनेर : चिंचदर येथील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक कैलास भटू बच्छाव व कातरवेल येथील शिक्षिका उर्मिला कैलास बच्छाव यांनी पिंपळकोठा जनता विद्यालय या शाळेतील इयत्ता पाचवीत शिकणारा विद्यार्थी धनंजय भाऊसाहेब पवार व इयत्ता सातवीत शिकणारा महेंद्र भाऊसाहेब पवार या दोन्ही विद्यार्थ्यांकडे शालेय गणवेश नसल्याने विद्यार्थी नाराज दिसत होते. गणवेष नसल्याने शाळेत जात नव्हते विद्यार्थी ही बाब शिक्षक कैलास बच्छाव यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी या विद्यार्थ्यांची विचारपूस करून दोघा भावांना शालेय गणवेष घेऊन दिला, या विद्यार्थ्यांचे आई-वडील हे शेतमजुरी करत असल्याने त्यांची परिस्थिती गरीबीची आहे. शाळेचा ड्रेस मिळाल्याने महेंद्र व धनंजय यांच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद पाहवयास मिळाला ते आता पिंपळकोठा माध्यमिक विद्यालयात शिकत आहेत.यामुळे बच्छाव दांपत्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन ग्रामीण विद्यार्थ्यांना ही शिक्षणाचे धडे मिळायला हवेत यासाठी विद्यार्थी हे शाळेत जाऊन शिक्षण घेऊन भविष्यात आपली गरिबी दूर करतील असे सांगितले.

Web Title: In the education stream of student learning through the teacher couple