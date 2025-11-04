Eknath Khadse : खडसेंच्या मुक्ताई बंगल्यातील चोरीचा पर्दाफाश! आंतरराज्यीय टोळीचा सहभाग, सोने घेणारा सराफ अटकेत

जळगाव: माजी मंत्री तथा आमदार एकनाथ खडसे यांच्या शिवरामनगर येथील मुक्ताई बंगल्यात गेल्या सोमवारी (ता.२७) झालेल्या घरफोडीचा गुन्हा रामानंदनगर पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. कडी-कोयंडा तोडून बंगल्यात शिरणारे व गुन्ह्यात प्रत्यक्ष सहभागी तिन्ही चोरटे अद्याप फरारीच असून, गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी मालक, चोरीचे सोने घेणारा सराफ, चोरीतील सोने-चांदी मोडून पैसे मिळवून देणारा मध्यस्थ अशा तिघा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. .गुन्ह्यातील प्रत्यक्ष सहभागी चोरटे हे आंतरराज्यीय टोळीतील गुन्हेगार असून, अनेक राज्यांत त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल असून, जळगाव पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. चेतन सुरेश देशमुख यांच्या तक्रारीवरून दाखल गुन्ह्यात पोलिस अधीक्षकांनी गुन्हेशाखा आणि रामानंदनगर पोलिसांना संशयिताच्या शोधार्थ रवाना केले हेाते..दोनच दिवसांत पोलिसांनी साडेपाचशेवर सीसीटीव्हीची धुंडाळणी करत गुन्ह्यात वापरलेली ‘बर्कमन’ दुचाकीचा मालक जियाउद्दीन हुस्नोददीन शेख (वय ३९, रा. मास्टर कॉलनी, जळगाव) याला अटक करून गुन्ह्यात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या तिघा संशयितांची नावे उघडकीस आणली होती..उल्हासनगरचे कनेक्शनमुंबईतील आलिशान वस्तीत ११ ऑक्टोबरला ४ लाखांचे सोने, ४ लाखांची रोकड अशी मोठी घरफोडी करून चोरटे जळगावच्या दिशेने पळून आले. येथे मास्टर कॉलनीतील नातेवाईक जियाउद्दीन हुस्नोद्दीन शेख (वय ३९) याच्याकडे आश्रीत असताना तिघा संशयितांनी काही दिवस शहरातील उच्चभ्रू वस्त्यांची भटकंती करून बंद असलेली घरे, बंगले यांची माहिती घेत सोमवारी (ता.२७) रात्री शिवरामनगरातील खडसेंच्या मुक्ताई बंगला फोडून चोरी केली होती. .चोरीनंतर तिघे मुंबईच्या दिशेने पसार झाले. त्याच्या मागोमाग रामानंदनगर पेलिस पथकही मुंबईच्या दिशेने गेले. ठाण्यातील उल्हासनगर येथील संशयिताच्या घरावर पोलिस धडकले. मात्र, इथे कुणीच मिळून आले नाही. तर, तेलंगणा पोलिस याच टोळीच्या शेाधात जळगाव पोलिसांना भेटल्याने यामागे चोरट्यांची आंतरराज्यीय टोळी असल्याचे उघड झाले..सहा दिवस पाच रात्री.. अविश्रांत तपासरामानंदनगर पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी हेमंत कळसकर, गोविंदा पाटिल यांनी गेली ६ दिवस, ५ रात्री मुक्कामी थांबून संशयितांचा शोध सुरुच ठेवला. त्यात या टोळीने चोरून आलेले दागिने, सेाने मोडून त्यांना पैसे मिळवून देणाऱ्याची माहिती मिळविली. त्या अधारे पथकाने चिराग इकबाल सय्यद (वय २२, रा. उल्हासनगर) याला ताब्यात घेतले. .त्याने जळगावच्या चोरीचे सोने कल्याण येथील कैलास हिराचंद खंडेलवाल (वय-४८, रा. कल्याण) याला विक्री केल्याचे सांगितल्यावर त्यालाही अटक करण्यात आली. अटक संशयिताकडून ६ लाख २१ हजारांचा मुद्देमाल त्यात ३१.९७० ग्रॅम सोन्याची लगड, २१७ ग्रॅमची चांदीची गणेशमूर्ती, असा मुद्देमालाचा समावेश आहे..तपासात सहभागी पथकगुन्हेशाखेचे निरीक्षक राहुल गायकवाड, रामानंदनगर प्रभारी राजेंद्र गुंजाळ यांच्या संयुक्त पथकात सहाय्यक निरीक्षक सचिन रणेशवरे, सुशील चौधरी, जितेंद्र राजपूत, विनोद सूर्यवंशी, गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक शरद बागल, अक्रम शेख, प्रीतम पाटील यांचा समावेश असून, गुन्हा उघडकीस आणण्यात हेमंत कळसकर आणि गोविंदा पाटील या दोघा पोलिसांची कामगिरी मोलाची ठरली..‘एफआयआर’मध्ये सीडी-पेन ड्राईव्ह नाहीचमुक्ताई बंगला फोडल्यानंतर चोरट्यांनी आमदार खडसे यांच्या बेडरुममधील सोन्याचे दागिने, मौल्यवान साहित्यांसह अत्यंत संवेदशील अशी माहिती असलेल्या काही सीडी, पेन-ड्राईव्ह व महत्त्वाची कागदपत्रे चोरुन नेल्याचे दुसऱ्या दिवशी खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. .Siddaramaiah Reactions: मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांवर सिद्धरामय्यांचा संताप! काँग्रेस हायकमांडचाच निर्णय अंतिम अफवांना पूर्णविराम!.या बाबत विचारणा केली असता, पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी म्हणाले, सीडी आणि पेन ड्राइव्हचा एफआयआरमध्ये समावेश नाही. चोरीतील मुद्देमालापैकी बहुतांश आम्ही तपासात जप्त केला असून, उर्वरित ऐवज तपासात मिळून येईल. कधी-कधी चोरी झालेल्या ठिकाणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आणखी इतर साहित्य चोरीला गेल्याचे आढळून येते; तेव्हा पुरवणी जबाबात त्याची नोंद घेतली जाते असेही सांगायला डॉ. रेड्डी विसरले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.