Dhule Job Fair : जिल्ह्यातील युवक-युवतींना विविध खासगी कंपन्या, कारखाने, उद्योग-व्यवसाय आणि आस्थापनांकडील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक गुरुवारी थेट नियुक्तीसाठी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन होते. (employment fair will be organized tomorrow in Dhule news)

त्यानुसार जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आणि मॉडेल करिअर सेंटरमार्फत (एनसीएस) जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात गुरुवारी (ता. ३१) सकाळी दहा ते दुपारीपर्यंत रोजगार मेळावा (प्लेसमेंट) होईल.

नाशिकच्या कंपनीस दहावी, बारावी, पदवी उमेदवारासाठी ब्रॉयलर ब्रँच मॅनेजरची पाच पदे, लाइन सुपरवायझरची २० पदे, लिफ्टिंग सुपरवायझरची २० पदे, एक्झिक्युटिवह ऑफिसर लाइव्ह बर्ड सेल्सची चार पदे, अकाउंट एक्झिक्युटिव्हची दोन पदे, फीडमिल/हॅचरी सुपरवायझरची पाच पदे, इलेक्ट्रिशयनची दोन पदे.

एक्झिक्युटिवह केमिस्टची तीन पदे, अशी एकूण ६१ रिक्त पदे आहेत. त्यासाठी इच्छुक पात्रताधारक उमेदवारांची प्रत्यक्ष मुलाखतीतून जागेवरच निवड केली जाईल, असे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकताचे सहाय्यक आयुक्त वाकुडे यांनी सांगितले.

अधिक माहितीसाठी विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in तसेच www.ncs.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी.