Manoj Jarange Patil News : जरांगे-पाटलांच्या सभेसाठी धुळ्यात समित्यांची स्थापना

Manoj Jarange Patil News : मराठा-पाटील आरक्षणप्रश्‍नी लढा उभारणारे मनोज जरांगे-पाटील यांची येथे ३ डिसेंबरला जेल रोडवर जाहीर सभा होणार आहे. त्यासाठी तयारी सुरू असून, बुधवारी विविध समित्यांची स्थापना झाली, तसेच नियोजनाला वेग देण्यात आल्याची माहिती सकल मराठा समाजाने दिली.(Establishment of Committees in Dhule for meeting of Jarange Patil dhule news)

श्री. जरांगे-पाटील यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सभांना १ डिसेंबरपासून सुरवात होत आहे. त्यात येथील जेल रोडवर ३ डिसेंबरला दुपारी एकला सभा होणार आहे. त्यासाठी सभेचे नियोजन केले जात आहे. खानदेशातून सकल मराठा समाज उपस्थित राहील.

दरम्यान, श्री. जरांगे-पाटील यांची २६ नोव्हेंबरला छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात धुळे जिल्हा सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यांना धुळे शहरातील जाहीर सभेसाठी निमंत्रणपत्र दिले.

त्याचा स्वीकार करत श्री. जरांगे-पाटील यांनी सभेबाबत आश्‍वासन दिल्याची माहिती शिष्टमंडळातील भानुदास बगदे, सुधाकर बेंद्रे, विनोद जगताप, निंबा मराठे, दीपक रौंदळ, संदीप पाटोळे, गोविंद वाघ, हेमंत भडक, दिनेश काळे, संदीप सूर्यवंशी, कैलास मराठे, प्रेमचंद्र आहिराव, बाजीराव खैरनार, सुनील ठाणगे, बाळासाहेब ठोंबरे, वीरेंद्र मोरे, अण्णासाहेब कणसे, श्याम निरगुडे, देव पवार, प्रफुल्ल माने, देवेंद्र मराठे, भूषण बागूल, सुनील पाटील आदींनी दिली.