मोर प्रकल्पावर होणार सौरऊर्जा निर्मिती ! 

फैजपूर : मोर मध्यम प्रकल्पातील सौरऊर्जा संदर्भात महावितरणने शासकीय जागेबाबत पुनर्निरीक्षण करून अहवाल द्यावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. हा सौरऊर्जा प्रकल्प जिल्ह्यातील एकमेव प्रकल्प राहणार असल्याने या परिसराचा कायापालट होणार आहे. शिवाय भविष्यात परिसरातील विजेची समस्या मार्गी लागण्यासह रोजगार निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठी आमदार शिरीष चौधरी यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. यावल तालुक्यातील मोर प्रकल्पाच्या खादाणीसाठी ३०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. लोकसेवक मधुकरराव चौधरी यांच्या दूरदृष्टी धोरणातून निसर्गरम्य व महत्त्वाच्या ठिकाणी मोर प्रकल्प उभारण्यात आले. सन १९७६ साली या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. हा प्रकल्प उभारला गेला आणि हजारो एकर क्षेत्र ओलिताखाली आल्यामुळे शेतकरी वर्ग सुखावला. या प्रकल्पाची जमीन पर्वताच्या पायथ्याशी जरी असली तरी, ती सपाट करता येऊ शकेल. संपादित करण्यात आलेल्या तीनशे एकर जमिनीपैकी दीडशे एकर जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास ५० मेगावॉटपेक्षा जास्त वीज निर्मिती होऊ शकेल. उर्वरित जमिनीवर वनीकरण केल्यास पर्यावरणाचा समतोलही राखता येईल. या संकल्पनेतून शिरीष चौधरी यांनी सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करून, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१४ ला मंजुरी दिली. मात्र २०१४ च्या निवडणुकीत शिरीष चौधरी हे पराभूत झाल्याने काम रखडले होते. पुन्हा निवडून आल्यानंतर आमदार चौधरी यांनी प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी हवी शासकीय जमीन

मोर मध्यम सौरऊर्जा प्रकल्प शासकीय जमिनीवर उभारण्यात यावा, ही बाब महावितरणच्या विचाराधीन होती. तथापि त्या ठिकाणी निकषात बसणारी जागा नसल्याने हा प्रकल्प आत्तापर्यंत होऊ शकला नाही. त्या संदर्भात आमदार चौधरी यांनी महावितरणने जागेचे पुनर्निरीक्षण करावे, अशी मागणी केल्याने बैठक घेण्यात आली. यावेळी मोर मध्यम प्रकल्पातील सौरऊर्जा संदर्भात महावितरणने शासकीय जागेबाबत पुनर्निरीक्षण करून अहवाल द्यावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले. बैठकीस आमदार शिरीष चौधरी, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, पाटबंधारे व जलसंपदा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.

