Dhule News : धुळे शहरात काचेच्या Godownला आग

By

धुळे : शहरातील मुंबई-आग्रा महामार्गावरील गुरुद्वाराजवळील धनराज काच दुकानाच्या गोडाउनला सोमवारी भीषण आग लागली. मनपाच्या अग्निशमन बंबांनी अर्ध्या तासात आग आटोक्यात आणली.

घटनेत लाखोंचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गुरुद्वाराजवळ महामार्गाला लागून धनराज काच सेंटर व बॉडी मेकरचे दुकान, गोडाउन आहे. (Fire breaks out at glass godown in Dhule city Dhule News)

हेही वाचा: प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

हेही वाचा: Dhule News : धुळे शहर CCTVच्या निगराणीखाली; शहरात शंभरावर कॅमेरे

तेथे आग लागल्याची माहिती मिळताच सोमा टोल प्लाझाचे कर्मचारी दीपक वाघ, सोमनाथ गवळी, प्रवीण मानके, मुस्कान खान आणि महापालिका अग्निशामक दलाचे लीडिंग फायरमन राजन महाले, अतुल पाटील, वाहनचालक सोनू मुर्तडक, वाहिद मिर्झा, सिद्धार्थ खैरनार, राहुल पाटील, गोपाल माळी, फायरमन श्याम कानडे, कुणाल ठाकूर, किरण साळवी, योगेंद्र जाधव दाखल झाले. त्यांनी आग आटोक्यात आणली. याबाबत मोहाडी पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली.

हेही वाचा: Dhule Crime News : तरुणाच्या खुनाचे शिरपूरमध्ये तीव्र पडसाद; पोलिस ठाण्यावर मोर्चा