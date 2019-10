"लालपरी'तील प्रथमोपचार पेट्या अन्‌ वाय-फाय नावालाच..

मनमाड : राज्य परिवहन महामंडळाच्या "लालपरी' मध्ये बसविलेल्या प्रथमोपचार पेट्या आणि मनोरंजनासाठीचे वाय-फाय केवळ नावालाच उरले आहे. या प्रथमोपचार पेट्यांची दुरवस्था झाल्याने पेट्यांवरच उपचार करण्याची वेळ आली आहे. मनोरंजनासाठी दिलेल्या वाय-फायची रेंज केव्हाच गायब झाल्यामुळे एसटीचा घर्घर आवाजच कानी येत असल्याने प्रवासी वैतागले आहेत. एसटी महामंडळाने प्रवाशांच्या सुविधांकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याने प्रवाशांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रथमोपचार पेट्यांची चावी कोणाकडे आहे?

एसटी महामंडळातर्फे राज्यातील प्रवाशांना लालपरीद्वारे प्रवासी सेवा पुरविली जाते. प्रवाशांना विविध योजना दिल्या जातात. एसटी हा ग्रामीण, शहरी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तरीही बसगाडीमध्ये प्रवाशांना अद्याप सुविधा योग्य पद्धतीने मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत प्रथमोपचार पेट्या जखमींसाठी आधारभूत ठरतात. त्यासाठी महामंडळातर्फे प्रत्येक बसमधील चालकाच्या केबिनमध्ये ड्रेसिंगसाठी मलम, कार्टन पट्टी आदी विविध साहित्य असलेल्या प्रथमोपचार पेट्या बसविल्या आहेत. पण अनेक बसगाड्यांमधील या पेट्यांची अवस्था खराब झाली आहे. काही बसगाड्यांमधून पेट्याच गायब झाल्या आहेत. काहींमध्ये इतर साहित्य ठेवले आहे. काही बसगाड्यांमध्ये असलेल्या पेट्यांना कुलूप लावलेले असते. त्याची चावी कोणाकडे आहे, याबाबत वाहक-चालकांनाही माहिती नसते. अनेक गाड्यांमधील पेट्या आउटडेटेड झाल्या आहेत. या प्रथमोपचार पेट्यांसाठी लाखो रुपये खर्च केले गेले. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही. एसटी महामंडळाचे प्रवाशांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष

प्रत्येक बसगाडीत प्रथमोपचार पेटी असते, याची अनेक प्रवाशांनाही माहिती नसल्याची स्थिती आहे. बसगाडीमध्ये प्रवाशांच्या मनोरंजनासाठी वाय-फाय सुविधाही पुरविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु तोसुद्धा अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे लालपरीतील प्रथमोपचार पेट्या व मनोरंजनासाठीचे वाय-फाय नावालाच उरल्याचे चित्र आहे. प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देण्यास महामंडळाला वेळ नाही. केवळ औपचारिकता म्हणून सेवा पुरविल्या जात आहेत. प्रवाशांच्या सोयीसाठी ठेवलेल्या प्रथमोपचार पेट्यांचा वापर अपघाताच्या वेळी होऊ शकतो. त्यामुळे महामंडळाने याकडे लक्ष केंद्रित करून प्रथमोपचार पेट्या चांगल्या स्थितीत ठेवाव्यात, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.

