Dhule Crime News : वृद्धेची 5 लाखांत फसवणूक; 5 जणांवर पिंपळनेरला गुन्हा

Dhule Crime News : विविध योजनांचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करण्यास भाग पाडत मुदत पूर्ण होऊनदेखील पैसे न देता प्रतापपूर (ता. साक्री) येथील वृद्धेची पाच लाखांत फसवणूक झाली. या प्रकरणी सिट्रस चेकईन कंपनीचालकासह पाच जणांविरुद्ध पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.(Fraud of an old woman for 5 lakhs in dhule crime news)

कस्तुराबाई फकिरा गांगुर्डे (वय ७९, रा. प्रतापपूर) यांनी तक्रारीत म्हटले आहे, की सिट्रस चेकईन कंपनीचे चालक ओमप्रकाश बसंतलाल गोयकर, प्रकाश गणपत उत्तेकर, नटराजन वेंकटरामण, नारायण शिवराम कोटणीस (रा. सिट्रस चेकईन लि. १६.१९, शिल्पीन सेंटर पहिला मजला, ४० जीडी, आंबेडकर मार्ग, वडाळा, मुंबई) व कंपनीचालक देवीदास दौलत महाले (रा. दौलत बिल्डिंग, सटाणा रोड, पिंपळनेर) यांनी कस्तुराबाई यांचा विश्वास संपादन करीत व लेखी आश्वासन देऊन विविध योजनांमध्ये आमिष दाखविले.

गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. कस्तुराबाई यांनी क्रिस्टल ऑप्शन कोम्बो प्लॅनची मुदत सहा वर्षे अशा प्लॅनअंतर्गत पाच लाख १०० रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यानंतर मुदत पूर्ण होऊनसुद्धा रक्कम परत देण्यास टाळाटाळ करीत फसवणूक केली, अशी तक्रार आहे.