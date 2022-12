By

शिरपूर (जि. धुळे) : तालुक्यातील २० तलाठी कार्यालये, निवासी इमारत आणि पाच मंडळ अधिकारी व तलाठी कार्यालयांच्या संलग्न इमारतीच्या बांधकामासाठी एकूण नऊ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. या कामांसाठी माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल व आमदार काशीराम पावरा यांनी पाठपुरावा केला होता. (Fund of 9 crores 16 lakhs approved for revenue buildings for Shirpur Latest Dhule News)

तालुक्यातील २० तलाठी कार्यालयांच्या निवासी इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी सहा कोटी ४४ लाख ९० हजार रुपये, तर पाच मंडळ अधिकारी व तलाठी कार्यालयांच्या संलग्न इमारतीच्या बांधकामासाठी दोन कोटी ७१ लाख ३० हजार रुपये असा एकूण नऊ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून मंजूर झाला.

शिरपूर आदिवासीबहुल तालुका असून, तलाठी व मंडळ कार्यालयाची इमारत नसल्याने ग्रामस्थांना महसूल विभागाशी संबंधित कामाबाबत अडचणी येत होत्या. त्यामुळे तलाठी कार्यालय व मंडळ अधिकारी कार्यालय इमारतीच्या बांधकामाला मंजुरी प्रदान करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे पत्र आमदार अमरिशभाई पटेल व आमदार काशीराम पावरा यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देऊन पाठपुरावा केला होता.

मंजूर निधीतून मांडळ, उंटावद, हिंगोणी बुद्रुक, आमोदे, मांजरोद, होळनांथे, भाटपुरा, पिळोदा, वाठोडा, सावळदे, गिधाडे, जातोडे, आढे (पिंप्री), भरवाडे, वनावल, खामखेडा प्र.आ., भटाणे, नवे भामपूर, करवंद, खंबाळे येथे तलाठी कार्यालयासह निवासी इमारती, तर थाळनेर, अर्थे, जवखेडा, बोराडी, सांगवी येथे मंडळ अधिकारी संलग्नित तलाठी कार्यालयाच्या इमारती बांधण्यात येणार आहेत.

