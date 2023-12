Dhule News : शिंदखेडा शहरात उद्यान ठरतेय कुतूहलाचा विषय; घराभोवती निर्माण केला ‘स्वर्ग’

Dhule News : घराच्या मोकळ्या जागेत बांधकामाच्या उरलेल्या विटांचा व दगडांचा खच, आजूबाजूला झाडझुडपे वाढून झालेले घाणीचे साम्राज्य हे बघून घरातील वयोवृद्ध आजींना अस्वस्थ वाटत होते.

त्यांनी मनात चंग बांधून बघता बघता या मोकळ्या जागेचे वातावरण बदलून चार वर्षांच्या अथक प्रयत्नाने टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून सुंदर गार्डन तयार केले.(garden made by grandparents is becoming subject of curiosity in Sindkheda city dhule news)