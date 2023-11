Nandurbar News : 5 हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावाला काँक्रीटच्या रस्त्याचे गिफ्ट

Nandurbar News : महिला बचतगटांतील सुमारे पाच हजार महिलांना विविध प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट असून, आदिवासींप्रमाणेच बिगरआदिवासी महिलांनादेखील त्यात प्राधान्य दिले जाणार आहे.

त्याचबरोबर पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावाला काँक्रीटचा पक्का रस्ता देण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे. (Gift of concrete road to village of more than 5 thousand population nandurbar news)

दरम्यान, ज्या गावांना दुष्काळ जाहीर झाला तेथील शेतकरी ग्रामस्थांनी योजनांचा व शासकीय सवलतींचा योग्य लाभ घ्यावा, असे आवाहनही केले.

नंदुरबार तालुक्यातील दोनशेहून अधिक कामांचे आणि शहादा तालुक्यातील २५० हून अधिक कामांसंदर्भातील आदेश पत्राचे वाटप सरपंच-उपसरपंच मेळाव्यात आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते करण्यात आले.

नंदुरबार व शहादा येथे पार पडलेल्या त्या कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. संसदरत्न खासदार डॉ. हीना गावित, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

डॉ. सुप्रिया गावित म्हणाल्या, की प्रत्येक गावात रस्ते विकास व्हावा, प्रत्येक गावातील पाणीप्रश्न सोडविला जावा यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत आणि प्रत्येक योजना गावागावांत पोचविली आहे.

तथापि, मंजूर झालेल्या त्या सर्व विकासकामांची पूर्तता संबंधित प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वेळेत करून निधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन यांनी आवाहन केले.

खासदार डॉ. हीना गावित म्हणाल्या, की भारतीय जनता पक्षाचे केंद्र आणि राज्य सरकार गाव विकासाला प्राधान्य देऊन घरकुल वाटप, बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार, पक्क्या रस्त्यांची निर्मिती, हर घर नल से जल या सारख्या विविध योजना राबवत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कागदपत्रांची पूर्तता करून घेत ग्रामस्थांना लाभ करून द्यावा, असे आवाहन केले.