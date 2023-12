Chetak Festival: सांरगखेड्याचा अश्व महोत्सव देशात आगळावेगळा : गिरीश महाजन

Chetak Festival : हजारो यात्रा आणि त्यानिमित्ताने होणारे महोत्सव देशभर होत असतात, परंतु सारंगखेड्याची यात्रा अन् चेतक महोत्सव हा देशातला आगळावेगळा स्वरूपाचा आनंद सोहळा असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

सारंगखेडा येथे सुरु असलेल्या चेतक फेस्टिव्हलला मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट दिली. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.