Nandurbar Bribe News : साडेसहा लाखांची लाच घेताना ग्रामसेवकास रंगेहाथ पकडले

Nandurbar News : गावातील विकासकामांचे बिल अदा करण्यासाठी अक्कलकुवा पंचायत समितींतर्गत असलेल्या ग्रामसेवक मनोज पावरा (रा. दामोदरनगर, तळोदा) यास सहा लाख ४७ हजार रुपयांची लाच घेताना नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडून गुन्हा दाखल केला.

ग्रामसेवकास बुधवारी (ता. ७) तळोदा न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. (Gram Sevak was caught red handed while accepting bribe of six and half lakh nandurbar bribe news)