Dhule Crime News : गुटख्याची तस्करी; मालेगावमधील प्रवासी धुळ्यात ताब्यात

Dhule Crime News : मध्य प्रदेश परिवहन मंडळाच्या बसमधून गुटख्याची तस्करी करणाऱ्या मालेगावच्या प्रवाशाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ३० हजारांचा पानमसाला व सुगंधित तंबाखूचा साठा जप्त करण्यात आला.

त्याच्यावर सोनगीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.(Gutkha smugglers from Madhya Pradesh bus were arrested by police dhule crime news )

सोनगीर पोलिसांचे पथक व अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने सोनगीर टोलनाक्यावर बस (एमपी ११, पी ५१६९) थांबविली. बसमधील संशयित प्रवाशाला ताब्यात घेतले.

त्याने त्याचे नाव अल्ताफ अहमद सिराज अहमद मोमीन (वय ४५, रा. अकील रहेमान मशीद, घर नं. ६, मिल्लतनगर, नयापुरा वॉर्ड, मालेगाव) असे सांगितले.

त्याच्याकडील बॅगेची तपासणी केली असता त्यात पानमसाला व सुगंधित तंबाखू मिळाली. यात एकूण ३० हजार ५५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

याबाबत अन्नसुरक्षा अधिकारी किशोर बाविस्कर यांच्या तक्रारीवरून संशयित अल्ताफ याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र महाले तपास करीत आहेत.