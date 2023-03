H3N2 Flu : मास्क वापरा, गर्दी टाळा; सिझनल फ्लूबाबत महापालिकेचे नागरिकांना आवाहन

By

धुळे : सद्यःस्थितीत राज्यभरात फ्लूचे लक्षणे असणारी अनेक रुग्ण आढळून येत आहेत. रक्‍त तपासणी केल्यानंतर एच३एन२ (सिझनल फ्लू) असल्याचे निदान केले जात आहे.

एच३एन२ (H3N2) हा सिझनल फ्लूचा व्हॅरियंट आहे. (h3n2 take care of season flu appeal of municipality dhule news)

हा व्हॅरीयंट संसर्गजन्य असल्याने रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, लक्षणे आढळल्यास डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार घ्यावेत असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.

सिझनल फ्लू संसर्गजन्य आजाराची लक्षणे सर्दी, खोकला, ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी, थकवा एक आठवडा ते जास्त दिवस असू शकते. या आजाराची गुंतागुंत होऊन मुख्यतः निमोनिया किंवा रुग्णालयात दाखल होण्याची परिस्थिती निर्माण होते.

या आजाराचा प्रभाव मुख्यतः १४ वर्षाखालील वयोगटातील मुले, गरोदर माता, रोग प्रतिकारक शक्‍ती कमी असलेले व्यक्ती (दमा, बीपी, मधुमेह, किडनी, मेंदू विकार व ६५ वर्षावरील वृद्ध) यांच्यावर या आजाराचे गंभीर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, लवकरात लवकर उपचार घेतल्यास गुंतागुंत टाळू शकते. त्यामुळे या आजाराने घाबरून जाऊ नये लक्षणे आढळल्यास तत्काळ डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार घ्यावेत.

या आजारापासून सुरक्षित राहावे, धुळे महानगरपालिका आरोग्य विभागास सहकार्य करावे असे आवाहन महापौर प्रतिभा चौधरी, उपमहापौर नागसेन बोरसे, आयुक्त देवीदास टेकाळे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस, उपायुक्त विजय सनेर, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. एम. आर. शेख, आरसीएच ऑफिसर डॉ. संपदा कुलकर्णी यांनी केले आहे.

अशी घ्या काळजी

बाहेरून आल्यावर वारंवार हात धुणे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे, मास्कचा वापर करावा, आजारी पडल्यास लवकर डॉक्टरांकडे जाऊन सल्ला घेऊन औषधोपचार वेळेवर करून घ्यावा, गर्दीच्या ठिकाणी थुंकू नये, वारंवार नाक व तोंडाला हात लावू नये, सर्दी व तापामध्ये आराम करावा, भरपूर प्रमाणात पाणी प्यावे. ही काळजी घेतल्यास तसेच वेळेवर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषधोपचार घेतल्यास आजारापासून बचाव व आळा घालण्यास मदत होईल.

औषधसाठा उपलब्ध

दरम्यान, सर्दी, खोकला, ताप आदी विविध लक्षणांनी नागरिक सध्या हैराण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. घरोघरी असे रुग्ण आढळून येत असल्याने शहरातील खासगी व सरकारी, मनपा दवाखान्यात रुग्णांची संख्या वाढल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांसाठी औषधसाठा उपलब्ध केला जात असल्याचे डॉ. शेख यांनी दोन दिवसांपूर्वी सांगितले. विशेषतः मनपाच्या ज्या दवाखान्यात खोकल्याच्या औषधाचा तुटवडा भासतो, त्या दवाखान्यात इतर दवाखान्यांतून व्यवस्था केली जाते असेही डॉ. शेख म्हणाले. महापालिकेतर्फे नवीन औषध खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे.