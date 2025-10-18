उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावकरांची दिवाळी खड्ड्यांतच! महामार्गावरील बिकट अवस्थेमुळे अपघात व धुळीचा त्रास

Critical Condition of Jalgaon National Highway : जळगाव शहरातील खोटेनगर ते कालिका माता चौकापर्यंतच्या ७ किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५३ वर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. यामुळे अपघात व धुळीचा त्रास वाढला असून, पावसाळ्यानंतरही दुरुस्ती न झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे.
Jalgaon News : जळगावकरांची दिवाळी खड्ड्यांतच! महामार्गावरील बिकट अवस्थेमुळे अपघात व धुळीचा त्रास
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाची बिकट अवस्था झाली आहे. खोटेनगर ते कालिका माता चौकापर्यंतच्या सात किलोमीटरच्या टप्प्यात महामार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे लहान-मोठे अपघात घडत असून, महामार्गावरुन धूळही उडत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पावसाळ्यानंतर महामार्गाची दुरुस्ती करण्यासंदर्भात कळविण्यात आले. मात्र, पावसाळा संपून दोन- तीन आठवडे उलटले, तरीही दुरुस्ती न झाल्याने जळगावकरांची दिवाळी महामार्गांवरील खड्ड्यांमध्येच जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
accident
Traffic
National Highway
potholes
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com