Raver Crime : शरीरसुखाला नकार; पत्नीचा खून

रावेर - शरीरसुखाच्या मागणीस नकार दिल्यावरून निमड्या (ता. रावेर) येथील गर्भवती महिलेचा तिच्याच पतीने गळा दाबून खून केल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले. याबाबत रावेर पोलिस ठाण्यात पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..निमड्या येथील लालूबाई शरद पावरा (वय-२५) ४ मार्चला घरातून बाहेर गेली होती. ५ मार्चला दुपारी बाराला तिचा मृतदेह सातपुडा पर्वत भागातील दुर्गम भागातील दरीत गळफास घेतलेल्या स्थितीत आढळला होता. ती महिला आठ महिन्यांची गर्भवती असल्यामुळे तिच्या मृतदेहाचे ६ मार्चला जळगाव येथे विच्छेदन करण्यात आले होते..पोलिस निरीक्षक डॉ. विशाल जयस्वाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मनोज महाजन, हवालदार ईश्वर चव्हाण, जगदीश पाटील, कल्पेश आमोदकर व इस्माईल तडवी यांनी तपास करून महिलेचा पती शरद मिरलाल पावरा (रा. निमड्या) याने पत्नीचा खून केल्याचे तपासात निष्पन्न केले. त्याची पत्नी लालूबाई आठ महिन्यांची गर्भवती असताना, त्याने पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी केली होती..त्यास तिने नकार दिल्यामुळे शरदने संतप्त होऊन पत्नी लालूबाईचा गळा दाबून खून केला. याबाबत अंधारमळी येथील पोलिसपाटील रमजान तडवी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रावेर पोलिस ठाण्यात शरद पावरा याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक मनोज महाजन तपास करीत आहेत.