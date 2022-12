By

दोंडाईचा : अवैध गौण खनिज वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर ताब्यात घेतल्याने तलाठ्यास दमबाजी करून वाळूचा ट्रॅक्टर पळवून नेल्याप्रकरणी एकाविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कर्ले (ता. शिंदखेडा ) परसोळे रस्त्यावर धनदाई माता मंदिराजवळ विना क्रमांकाचे ट्रॅक्टर व ट्रॉली अवैध गौण खनिजाची चोरटी वाहतूक करताना महसूल कर्मचारी यांनी पकडले. त्याचा राग येऊन तलाठी पथकाला दमबाजी व शिवीगाळ करून ट्रॅक्टर पळवून नेल्याची घटना घडली आहे. (Illegal sand transport tractor owner ran away tractor after abusing and abusing Revenue Officer dhule news)

हेही वाचा : क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

हेही वाचा: Nashik crime News : त्यांना तत्काळ अटक करा, अन्यथा...; मयत शिंदेच्या पत्नीचा पोलीस अधीक्षकांना इशारा

याप्रकरणी शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याने तलाठी सुभाष शिवदास कोकणी यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. कर्ले-परसोळे रस्त्यावरील धनदाई माता मंदिराजवळ अंदाजे एक ब्रास वाळूने भरलेली ट्रॉली आढळून आली.

वाहन चालकास त्याचे नाव विचारले असता त्यांनी त्याचे नाव सांगण्यास नकार दिला. तेवढ्यात एकजण दुचाकीवर आला. त्याने त्याचे नाव हरीश निंबा देवरे (वय २९ रा. कर्ले ता. शिंदखेडा) ट्रॅक्टर मालक असल्याचे सांगितले.

संबंधितास गौण खनिजाचा वाळू वाहतुकीचा परवानाबाबत विचारले असता त्याच्याकडे परवाना नव्हता. हरीश देवरेने पथकास शिवीगाळ करत धमकावले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक शरद लेंडे करीत आहेत.

हेही वाचा: Nashik crime News : त्यांना तत्काळ अटक करा, अन्यथा...; मयत शिंदेच्या पत्नीचा पोलीस अधीक्षकांना इशारा