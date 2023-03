Dhule News : शेतमालाचे लिलाव; शिरपुरला डॉलर हरभरा, मिरची तेजीत!

By

शिरपूर (जि. धुळे) : येथील बाजार समितीमध्ये सोमवारी (ता.२७) शेतमालाची विक्रमी आवक झाली. डॉलर हरभरा आणि मिरचीला उच्चांकी भाव मिळाला. अतिरिक्त माल येऊन पडल्याने सायंकाळी उशिरापर्यंत मालाचे लिलाव सुरु होते. (in market committee on 27 march Dollar gram and chilli fetch high prices dhule news)

बाजाराचा दिवस असल्याने बाजार समितीमध्ये गर्दी होईल अशी अटकळ होती. मात्र विक्रमी सात हजार ६७४ क्विंटल शेतमाल घेऊन आलेली ट्रॅक्टर्स, बैलगाड्या, लहानमोठी मालवाहू वाहने, जनावरांची वाहतूक करणारे ट्रक यांच्या गर्दीने बाजार समितीला अक्षरश: यात्रेचे स्वरुप आले. शेतमाल ठेवण्यासाठी व वाहनांना जागा मिळवण्यासाठी स्पर्धा सुरु होती.

बाजार समितीच्या आवारातील सहायक निबंधक कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता वाहनांच्या गर्दीमुळे बंद झाला होता. बाजार समितीवरूनच करवंद नाका ते बीएसएनएल ऑफिसचा बायपास रस्ता आहे. तेथून ये-जा करण्यासाठी पादचाऱ्यांनाही जागा मिळत नव्हती. अशा परिस्थितीतच शेतमालाचे लिलाव सुरु होते.

बाजार समितीमध्ये लोकवन गव्हाची विक्रमी दोन हजार ६१५ क्विंटल आवक झाली. गव्हाला किमान एक हजार ९७३ तर कमाल दोन हजार ५५२ रुपये दर मिळाला. पाठोपाठ दादरची एक हजार ९८२ क्विंटल आवक झाली. दादरला किमान तीन हजार २७६ तर कमाल चार हजार ३७६ रुपये दर मिळाला.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

पीकेव्हीटू वाणाच्या हरभऱ्याची ९०५ क्विंटल आवक झाली. त्याला किमान साडेसहा हजार तर कमाल सात हजार ४२५ रुपये भाव मिळाला. यंदाच्या हंगामात डॉलर हरभरा तेजीत असून त्याची ३४२ क्विंटल आवक झाली. या वाणाला किमान आठ हजार ७०१ तर कमाल दहा हजार ७७६ रुपये भाव मिळाला. सुक्या मिरचीला किमान १९ हजार ३५० रुपये तर कमाल २४ हजार २५० रुपये भाव मिळाला.

अन्य शेतमाल व कंसात त्याला मिळालेला किमान व कमाल दर असा : तूर (७०००-७६५१ रुपये), गावरान हरभरा (३९०१-४८०१ रुपये), गुडलक हरभरा (५४००-६१०० रुपये), बाजरी (१९११-२८५० रुपये), मका (२०२९-२०४९ रुपये), सूर्यफूल (५००० रुपये), सोयाबीन (४७५० रुपये), मोहरी (५०२५ रुपये).