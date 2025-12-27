Agriculture News : जळगावच्या शेतीला 'ड्रोन'चे पंख! ५५ लाखांचा निधी मंजूर, ११ शेतकरी कंपन्यांशी करार

जळगाव: जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत कृषी ड्रोन अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून ५५ लाख रुपयांचा निधीतून जिल्ह्यातील ११ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना फवारणी ड्रोन मंजूर करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. अर्थात यामुळे हायटेक फवारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे..शेती करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यात मुख्य अडचण म्हणजे मजुरांची टंचाई आहे. वाढती मजूर टंचाई तसेच खत व कीटकनाशकांचा अचूक व नियंत्रित वापर, केळी व मका यासारख्या उंच पिकांमध्ये फवारणी करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता; ड्रोन फवारणी सेवा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणारी आहे. या माध्यमातून वेळ, खर्च व श्रमांची बचत होऊन फवारणी अधिक प्रभावीपणे होणार आहे..यासाठी कृषी विभागामार्फत ५० टक्के अनुदानावर कृषी ड्रोन अनुदान योजना राबविली जात असून, जिल्ह्यात ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होणार आहे. तर पाणी व औषधांचे प्रमाण कमी होऊन मजूर टंचाईवर मात करण्यासाठी ड्रोन महत्त्वाचे ठरणार आहे. .योजनेसाठी २२ अर्जकृषी विभागाच्या योजनेसाठी २२ अर्ज दाखल झाले होते. यातील दोन अर्ज हे कृषी विज्ञान केंद्राचे होते. या दोन केंद्रासह ९ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या त्रुटीअभावी अपात्र ठरले. यामुळे उर्वरित ११ कंपन्या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. उपक्रमासाठी निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, प्राप्त अर्जांमधून पात्र ठरलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषी विभागाकडून पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. या कंपन्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानावर आधारित फवारणी सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रात्यक्षिक देखील देण्यात आले आहे..कंपन्यांसोबत सामंजस्य करारयोजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या ११ कंपन्यांसोबत कृषी विभाग सामंजस्य करार करणार आहे. या सामंजस्य करारानुसार प्रत्येक शेतकरी उत्पादक कंपनीला किमान २००० एकर क्षेत्रावर रास्त दराने ड्रोनद्वारे फवारणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. यासाठी प्रतिहेक्टर ४०० रूपये दर निश्चित केले जाणार आहेत. तसेच पुढील पाच वर्षे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी समन्वय ठेवून फवारणीची प्रात्यक्षिके घेणे आवश्यक राहणार आहे..Gram Panchayat Dues : सवलतीचा ‘रेड सिग्नल’; गडहिंग्लज तालुक्यात ग्रामपंचायत थकबाकीदारांना दिलासा नाही.या शेतकरी कंपन्यांना मिळणार ‘ड्रोन’(स्व.) संभाजी चिंधू पाटील शेतकरी उत्पादक कंपनी लि., ‘भूमिवीर’, ‘होतकरू शेतकरी’, ‘कृष्णवंदन’, ‘अग्रीटेक फेड’, ‘कृषी संस्कार’, ‘मातोश्री इंदूबाई’, ‘ॲग्रोफयुल्स’, ‘जय मातृभूमी’, ‘आशाई’, ‘आत्मनिर्भर’ या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ड्रोन दिले जाणार असून, यातून शेतकऱ्यांना आधुनिक, सुरक्षित व अचूक फवारणीचा लाभ मिळणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.