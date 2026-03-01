Jalgaon Airport : जळगावच्या विमानसेवेला धावपट्टीचा 'ब्रेक'; १७०० मीटरची लांबी ठरतेय मोठा अडसर

जळगाव: येथील विमानतळावरून नवीन शहरांसाठी विमानसेवा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना सध्या धावपट्टीच्या मर्यादित लांबीचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. विमानतळाची मुख्य धावपट्टी तांत्रिकदृष्ट्या १७०० मीटर असली, तरी प्रत्यक्ष वापरासाठी ती केवळ १३०० ते १४०० मीटरच उपलब्ध असल्याने मोठ्या विमानांचे सुरक्षित लँडिंग येथे शक्य नाही. .जोपर्यंत या धावपट्टीचा विस्तार होत नाही, तोपर्यंत ‘इंडिगो’सारख्या नामांकित विमान कंपन्या जळगावातून नवीन सेवा सुरू करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जळगावची ‘हवाई झेप’ आता पूर्णतः धावपट्टीच्या विस्तारीकरणावर आणि एप्रिलमध्ये अपेक्षित असलेल्या भूमिपूजनावर अवलंबून आहे..जळगाव विमानतळावर सद्याची धावपट्टी ही १७०० मीटर असली तरी मुख्य धावपट्टी प्रत्यक्षात ती केवळ १३०० ते १४०० मीटर आहे. तर दुसरी ३०० मीटरची एक छोटी धावपट्टी असून, तिचा उपयोग विमानांना मुख्य धावपट्टीवरून विमानतळापर्यंत (ॲप्रन)पर्यंत पोहोचविण्यासाठी केला जातो. ही मर्यादित धावपट्टी ७२ आसनी एटीआर विमान तसेच व्हीआयपी विमानांच्या उड्डाणासाठी पुरेशी आहे. मात्र मोठ्या विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी ही लांबी अपुरी असल्याने जळगाव विमानतळावरून अन्य विमानसेवा सुरू करण्यासाठी धावपट्टीचा विस्तार करणे गरजेचे आहे..विमान कंपन्यांची भूमिका‘इंडिगो’सह काही विमान कंपन्या सध्या लहान विमानसेवा सुरू करण्यास इच्छुक नसल्याची माहिती मिळत आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे धावपट्टीची मर्यादित लांबी. विमान कंपन्यांना मोठ्या विमानांची सेवा सुरू करण्यासाठी सुरक्षित आणि पुरेशी धावपट्टी हवी असते. त्यामुळे विस्ताराशिवाय नवीन मार्गांवर सेवा सुरू करणे कठीण ठरणार आहे..विस्तारानंतरच नवीन सेवाविमानतळाचा विस्तार झाल्यानंतरच विमान कंपन्या अन्य शहरांसाठी सेवा सुरू करण्याचा विचार करतील, अशी माहिती समोर आली आहे. यात दिल्ली, इंदूर, नागपूर किंवा नाशिक शहरांशी हवाई संपर्क साधता येईल. व्यापार, उद्योग तसेच पर्यटन क्षेत्राला यामुळे मोठी चालना मिळेल..Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.भूसंपादन व विस्तार योजनाविमानतळाच्या विकासासाठी वाढीव ५.२० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्यानुसार सध्या १७०० मीटर असलेली धावपट्टी वाढवून ती २५०० मीटर ही विमानतळ विस्तारीकरणाच्या कामात केली जाणार आहे. ही लांबी मोठ्या विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी आवश्यक मानली जाते..भूमिपूजनात विलंबविमानतळ विस्ताराचे भूमिपूजन मार्चमध्ये होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, निविदा प्रक्रियेला उशीर झाल्याने आता एप्रिलनंतरच भूमिपूजन होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. तसेच, धावपट्टी विस्तारीकरण करण्यात अडथळा ठरणारा नशिराबाद रस्त्याचाही अजून अडथळा दूर झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.