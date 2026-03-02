Jalgaon News : जळगावच्या १६ हजार ज्येष्ठांना 'वय वंदना'चे कवच; ७० वर्षांवरील सर्वांना मोफत उपचार!

जळगाव: मोठ्या दवाखान्यांमध्ये मोफत उपचार करता यावा, यासाठी आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना कार्ड मिळाले आहे. आता याच लाभार्थ्यांमधील ७० वर्षांवरील लाभार्थ्यांना ‘वय वंदना कार्ड’ तयार केले जात आहेत. जिल्ह्यातील असे साधारण १६ हजार ५९१ लाभार्थ्यांची कार्ड तयार झाली आहेत..ज्येष्ठ नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी सरकारने आयुष्मान वय वंदना कार्ड सुरू केले आहे, ज्या अंतर्गत ७० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या सर्व नागरिकांना मोफत उपचार दिले जातील. जळगाव जिल्ह्यात सध्या स्थितीला २ लाख ४९ हजार ४२३ लाभार्थ्यांना वय वंदना कार्ड मोहिमेत समाविष्ट करण्यात येणार असून, आतापर्यंत १६ हजार ५९१ लाभार्थ्यांची नोंदणी ‘वय वंदना’ कार्डसाठी करण्यात आली आहे..वृद्धांसाठी स्वतंत्र योजनाआयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या ७० वर्षे व त्यावरील वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना समावेश वय वंदना कार्डात करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. वय वंदना योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त होत असतो. यासाठी आरोग्य विभागाकडून कार्ड नोंदणी विशेष मोहीम राबविली जात आहे. यात ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची नोंदणी केली जात आहे..Hindu Ekta Andolam : ‘हिंदू एकता’सारख्या आक्रमक संघटनेची गरज; आनंदराव काशीद : ‘हिंदू एकता आंदोलन’च्या गावागावांत शाखा सुरू करा.मोबाईलवरूनही नोंदणी शक्यआयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजनेचे कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांनी ‘वय वंदना’ कार्ड बनविण्यासाठी मोबाईलद्वारे देखीलद्वारे नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी सोपी पद्धत असून, लाभार्थ्यांनी पोर्टलद्वारे किंवा आयुष्मान ॲपद्वारे वय वंदना कार्ड बनवू शकतात. यात लाभार्थ्यांचे कार्ड निर्माण करताना beneficiary.nha.gov.in पोर्टलच्या होमपेजवर थेट "For Senior Citizens यावर पर्यायावर क्लिक करून वय वंदना कार्ड काढू शकणार आहेत..जिल्ह्यात अडीच लाख लाभार्थीवय वंदना कार्ड बनविणाऱ्या लाभार्थ्यांची जिल्ह्यातील संख्या २ लाख ४९ हजारांवर आहे. यातील १६ हजार ५९१ कार्ड तयार झाले असून, उर्वरित कार्ड बनविण्याचे काम आरोग्य विभागाकडून सुरू आहे. यात जळगाव जिल्हा राज्यात २० व्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.